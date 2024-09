Košice hľadajú dobrovoľníkov na európske sčítanie ľudí bez domova

Košice 17. septembra (TASR) - V Košiciach hľadajú dobrovoľníkov na európske sčítanie ľudí bez domova. Ako informuje magistrát na svojej webovej stránke, ide o jediné slovenské mesto, ktoré sa pripojí k celoeurópskej iniciatíve zameranej na zmapovanie situácie osôb v bytovej núdzi. Sčítanie sa uskutoční od 7. do 11. októbra. Realizuje ho Nadácia DEDO, Inštitút pre výskum práce a rodiny a mesto Košice.



Sčítanie ľudí bez domova má byť dôležitým krokom k lepšiemu porozumeniu rozsahu bezdomovectva v Košiciach, ako aj k navrhnutiu účinných riešení či opatrení zameraných na riešenie tejto problematiky.



"Aby sme mohli sčítanie úspešne realizovať, potrebujeme zapojenie komunity. Preto vyzývame dobrovoľníkov, aby sa pridali k našim terénnym tímom. Všetkým dobrovoľníkom bude poskytnuté školenie, ako aj všetky potrebné materiály na vykonanie sčítania," uviedla Alena Vachnová z Nadácie DEDO.



Dobrovoľníci v rámci sčítania navštívia ľudí bez domova v útulkoch, ubytovniach, komunitných centrách a na ďalších miestach, kde sa zdržiavajú osoby v bytovej núdzi. Na základe štruktúrovaných dotazníkov zistia viac o ich aktuálnej situácii. Výsledky budú analyzované a porovnávané s ostatnými európskymi mestami, ktoré sa do tohto projektu zapojili, a to s cieľom vytvorenia jednotnej európskej metodiky sčítavania ľudí bez domova.



"Očakávame, že zistenia z tejto iniciatívy prinesú nové možnosti spolupráce medzi vládnymi, samosprávnymi a neziskovými organizáciami, čo prispeje k efektívnejšiemu boju proti bezdomovectvu. Kľúčom k úspechu tohto projektu je dostatok dobrovoľníkov," povedal primátor Jaroslav Polaček. Podľa neho ide o prvý krok k ďalším pozitívnym zmenám pre ľudí bez domova, ale aj pre celú spoločnosť, na ktorú má tento problém vplyv.



Košice získali titul Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019. Záujem o dobrovoľníctvo sa u Košičanov podľa viceprimátorky Lucie Gurbáľovej v minulosti potvrdil pri mnohých významných podujatiach. "Európske sčítanie bezdomovcov je ďalšou skvelou príležitosťou, ako sa aktívne zapojiť do zlepšovania života našej komunity a potvrdiť, že Košice sú solidárne mesto. Hľadáme zodpovedných a empatických ľudí, ktorí sú ochotní venovať svoj čas a energiu riešeniu tohto sociálneho fenoménu," dodala.



Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť sa môžu prihlásiť prostredníctvom formulára zverejneného na webovej stránke nadácie.