Košice hľadajú lokalitu na parkovisko pre autovraky

Košice 11. decembra (TASR) – S hľadaním vhodnej lokality na zriadenie parkoviska pre umiestnenie starých vozidiel začal v týchto dňoch Útvar hlavného architekta mesta Košice. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke s tým, že cieľom je znížiť počet autovrakov, ktoré zaberajú parkovacie miesta, a zlepšiť tak možnosti parkovania.



Kapacita takéhoto parkoviska by mala byť 120 starých automobilov. Mesto ich eviduje okolo 200. „V minulosti sa uvažovalo o troch lokalitách, kde by takéto parkovisko mohlo vzniknúť. Keď sme si dali situáciu v uplynulých týždňoch preveriť, zistili sme, že ani jedna z nich nie je vyhovujúca. Preto som dal pokyn nášmu útvaru hlavného architekta, aby nám pripravil zoznam lokalít, kde má mesto pozemky a mohlo by tam vzniknúť parkovisko. Hľadáme také miesta, ktoré by boli mimo obytných zón,“ povedal riaditeľ magistrátu Marcel Čop s tým, že parkovisko nemusí byť v celku. Ak by sa nepodarilo nájsť veľký pozemok, mohlo by byť aj vo viacerých častiach mesta.



Na plnenie úloh správcu cesty pri odťahovaní vrakov poverilo mesto mestskú políciu. Tá je povinná vyzvať držiteľa vozidla na odstránenie vraku. Ak po uplynutí 60 dní od tejto výzvy nevykoná nápravu, môžu ho odtiahnuť. Mesto má na uskladnenie nepojazdných áut zmluvu so súkromnou spoločnosťou. Tá v Turni nad Bodvou prevádzkuje na to určené parkovisko, jeho kapacita je desať vozidiel.



„Samotná mestská polícia v Košiciach však na základe vlastných zistení a podnetov od občanov eviduje vyše 193 nepojazdných, dlhodobo odstavených alebo starých motorových vozidiel na verejných priestranstvách. Zároveň sa komunikáciou s majiteľmi a ďalšími technickými prostriedkami podarilo docieliť, že z košických ulíc zmizlo tento rok ďalších 118 vozidiel,“ uvádza magistrát s tým, že rýchlejšiemu odťahovaniu a likvidácii vozidiel bráni okrem iného napríklad komplikovaná legislatíva, samotní majitelia či práve absencia parkoviska určeného pre takéto autá.