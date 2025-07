Košice hľadajú zhotoviteľa na regeneráciu priestoru na námestí

Košice 2. júla (TASR) - Mesto Košice v uplynulých dňoch vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk na regeneráciu vnútroblokového priestoru na Pasteurovom námestí v mestskej časti Juh. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške takmer 1,07 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predmetom zákazky sú stavebné úpravy priestranstva, ktoré sú zamerané najmä na zmiernenie vplyvov klimatickej zmeny, zvýšenie biodiverzity, posilnenie ekologickej stability a zlepšenie kvality života obyvateľov pomocou takzvanej zelenej a modrej infraštruktúry. Ako sa ďalej uvádza v súťažných podkladoch, vzniknúť by tu mal voľne prístupný priestor pre možnosť aktívneho trávenia voľného času pre všetky vekové kategórie s dôrazom na environmentálne aspekty.



Úpravami by malo prejsť územie ohraničené ulicami Rastislavova, Milosrdenstva, Šoltésovej a Bytovým domom Pasteurova 1, 3, 5, 7 a 9. Medzi plánovanými stavebnými objektmi sú spevnené plochy, fontána, sadovnícke úpravy, dažďová záhrada, ale napríklad aj verejné osvetlenie, workoutové i petangové ihrisko.



„Pred samotným začatím prác je potrebné zabezpečiť obnovu platnosti vydaných vyjadrení príslušných správcov inžinierskych sietí, vytýčenie inžinierskych sietí,“ uvádza sa v súťažných podkladoch, podľa ktorých bude zákazka financovaná prevažne z eurofondov.



Práce by mali byť hotové do 12 mesiacov od uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom verejnej súťaže.