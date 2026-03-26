Štvrtok 26. marec 2026
Košice hľadajú zhotoviteľa na renováciu jedálne v škole na Želiarskej

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Košice 26. marca (TASR) - Mesto Košice vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk na rekonštrukciu budovy školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou na Želiarskej ulici v mestskej časti Ťahanovce. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 1,11 milióna eur.

„Rekonštrukcia zahŕňa úpravu interiéru jedálne - vytvorenie nových priestorov na stravovanie, kompletnú modernizáciu priestorov kuchyne a zázemia pre zamestnancov, zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy - zateplenie obvodového plášťa, strechy, podlahy, výmena okien a dverí za izolačné trojsklá,“ uvádza sa v oznámení. Súčasťou prác bude napríklad aj podlahové vykurovanie, výmena osvetlenia za LED svietidlá či zabezpečenie bezbariérového prístupu v podobe novej rampy imobilných.

Ako mesto predtým informovalo, v rámci investície do opláštenia budovy dôjde aj k odstráneniu azbestocementových dosiek, ktoré majú negatívny vplyv na zdravie obyvateľov.

Zákazka má byť financovaná z eurofondov.
.

