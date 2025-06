Košice hospodárili s prebytkom okolo 6,5 miliónov

Košice 30. júna (TASR) - Mesto Košice vlani hospodárilo s celkovým prebytkom vo výške 6.464.497 eur. Tieto peniaze boli presunuté do rezervného fondu mesta. Zároveň v rámci zmeny programového rozpočtu mestské zastupiteľstvo (MsZ) minulý týždeň odobrilo, aby bolo takmer 4,6 milióna eur z rezervného fondu použitých na financovanie viacerých nevyhnutných výdavkov. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke.



Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) získa 2,5 milióna eur, ktoré má využiť na zabezpečenie plynulého financovania poskytovaných služieb mestskej hromadnej dopravy. Magistrát už predtým pripomenul, že v pôvodne schválenom rozpočte sa uvažovalo, že mesto Košice prispeje tento rok na chod DPMK sumou 31,95 milióna eur a ďalších 2,8 milióna eur pôjde na kapitálové výdavky. Celkový finančný príspevok z rozpočtu mesta do DPMK napokon v tomto roku dosiahne takmer 37,3 milióna eur, čo je historicky najviac.



Ďalších 1,03 milióna eur pôjde na spolufinancovanie mesta pri rekonštrukcii križovatky pri Amfiteátri, ktorú v zmysle zmluvy o spolupráci uzavrelo mesto so spoločnosťou CTR Letná ako vyvolanú investíciu pri jej developerskom projekte.



Bytový podnik mesta Košice zas od mesta dostane dodatočných 176.000 eur. Využiť ich má na prevádzkové náklady pre nové zberné parkovisko pre dočasné uskladnenie autovrakov a odtiahnutých áut.



Sumu vo výške 195.000 eur MsZ vyčlenilo pre zariadenie sociálnych služieb na Garbiarskej ulici pre nový hospic a 200.000 eur pre košickú zoo na vykrytie strát v súvislosti so slintačkou a krívačkou, keď bola zoo približne mesiac zatvorená.



„Správa mestskej zelene v Košiciach využije 490.000 eur na štvrtú kosbu, na väčšiu údržbu nedávno zrevitalizovaných medziblokových priestorov, na sanáciu exteriérových stien v krematóriu a investície do kompostárne a fontán,“ dodal magistrát.



Poslanci vo štvrtok (26. 6.) okrem iného schválili aj financovanie viacerých investičných zámerov prevažne z eurofondov, odobrili prenájom neobývateľných bytov pre organizácie starajúce sa o ľudí v núdzi, či vzali na vedomie ponuku na odkúpenie areálu Ryba i petíciu proti výstavbe apartmánových domov na Námestí osloboditeľov.