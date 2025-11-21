< sekcia Regióny
Košice hostia MS v tancoch na vozíku s pármi z 25 krajín
Na Slovensku sa tento svetový šampionát koná prvýkrát.
Autor TASR
Košice 21. novembra (TASR) - Košice sú od piatka do nedele (23. 11.) dejiskom Majstrovstiev sveta v tancoch na vozíku 2025. Na parkete v Spoločenskom pavilóne sa predstavia celkovo tri stovky tanečných párov z 25 krajín, ktoré svojím výkonom potvrdzujú, že tanec nepozná hranice ani bariéry. Informoval o tom organizačný výbor podujatia.
Na Slovensku sa tento svetový šampionát koná prvýkrát. Krajina si získala dôveru Medzinárodnej para tanečnej federácie (World Para Dance Sport) a organizácie World Abilitysport vďaka dlhoročným výsledkom a profesionálnej organizácii viacerých súťaží.
„Slovensko ukázalo, že integrovaný prístup v športe nie je len víziou, ale reálnou praxou. Majstrovstvá sveta sú ocenením našej práce a motiváciou pre ďalšie generácie tanečníkov. Tanečný šport pre vozičkárov nie je sociálnou terapiou,“ uviedol riaditeľ organizačného výboru Peter Vidašič, medzinárodný rozhodca a reprezentačný tréner z Tanečného klubu Ellegance Košice, ktorý majstrovstvá organizuje.
Organizátori poukazujú na to, že tanec na vozíku je viac než šport a je vyjadrením ľudskej dôstojnosti, sily a odhodlania. Tanečníci na vozíkoch spolu s partnermi vytvárajú esteticky a ľudsky silné momenty, ktoré dokážu zbúrať predsudky o ľudských limitoch.
Slovensko patrí dlhodobo medzi popredné krajiny sveta v tancoch na vozíku a jeho reprezentanti pravidelne získavajú medaily z európskych aj svetových súťaží. Šampionát organizuje s ohľadom na ambíciu získať status paralympijského športu.
„Som rada, že môžem zavŕšiť svoju úspešnú kariéru práve na domácej pôde. Rada by som získala majstrovské tituly v štyroch kategóriách, v ktorých som bola úspešná v uplynulých rokoch - najmä vo freestyle,“ uviedla Helena Kašická, 11-násobná majsterka sveta v tancoch na vozíku. Snahou je podľa nej v choreografiách ukázať, že tanečníci dokážu zvládnuť rovnaké prvky, aké sú aj v zdravom tancovaní.
Majstrovstvá sveta sa konajú pod záštitou Fondu na podporu športu pod gesciou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR v spolupráci so Slovenským zväzom telesne postihnutých športovcov a mestom Košice.
