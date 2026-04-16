Košice hostia pilotný ročník celoštátneho kola Olympiády v AI
Finále je vyvrcholením niekoľkomesačnej prípravy.
Autor TASR
Košice 16. apríla (TASR) - Košice hostia celoštátne finále prvého ročníka Olympiády v umelej inteligencii (AI). O účasť na medzinárodnom kole zabojuje 24 najúspešnejších stredoškolákov spomedzi 37 riešiteľov domáceho kola z celkového počtu viac ako 200 žiakov všetkých typov stredných škôl, ktorí sa do olympiády zapojili. TASR o tom informovala Stanislava Laurinčíková z Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.
Finále je podľa jej slov vyvrcholením niekoľkomesačnej prípravy. Preverí nielen analytické a programátorské schopnosti súťažiacich, ale aj ich vytrvalosť a schopnosť riešiť náročné problémy pod časovým tlakom.
„Úlohy domáceho kola sa týkali tvorby zdravého jedálnička s pomocou AI alebo automatickej obnovy diakritiky v slovenskom texte. To sú problémy, ktoré boli donedávna výzvou aj pre profesionálov. Sme nadšení z toho, ako dobre sa žiaci chopili ich riešenia. V celoštátnom kole sú pre nich pripravené ešte náročnejšie výzvy,“ uviedla garantka olympiády Gabriela Andrejková.
Cieľom Olympiády v AI je rozvíjať talenty a motivovať mladých ľudí k štúdiu informatických odborov a vedeckej kariére. Súčasťou programu sú tak aj odborné prednášky a diskusie s univerzitnými pedagógmi. Podujatie na pôde UPJŠ otvoria vo štvrtok popoludní. Samotné riešenie súťažných úloh a vyhlásenie výsledkov spojené s prednáškami expertov v oblasti AI sú naplánované na piatok (17. 4.).
Olympiáda reaguje aj na rastúci význam AI vo vzdelávaní, pričom upozorňuje na potrebu rozvíjať digitálne zručnosti nielen na používateľskej, ale aj na tvorivej úrovni. „AI je jednou z priorít ministerstva školstva. Olympiáda v AI jasne hovorí žiakom stredných škôl, že venovať sa tejto oblasti je dôležité. Slovensko má potenciál patriť v tejto oblasti medzi lídrov,“ dodal štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Róbert Zsembera.
