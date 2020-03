Hromadné podujatia rušia aj niektoré mestské časti v Košiciach

Košice 9. marca (TASR) – Niektoré košické mestské časti (MČ) rušia svoje hromadné podujatia, dôvodom je prevencia pred šírením nového koronavírusu. Informujú o tom na svojich webových stránkach.



MČ Staré Mesto a Nad Jazerom obmedzili všetky plánované hromadné akcie a aktivity v mesiaci marec, ktoré mali priamo organizovať a kde by sa mohlo na jednom mieste stretnúť viac navzájom neznámych ľudí, detí alebo seniorov. Všetky svoje plánované podujatia zrušila aj MČ Sídlisko KVP. Väčšinou ide o podujatia pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ) či uvítania novorodencov. Určenie náhradných termínov nevylučujú.



V tomto týždni MČ Juh v rámci preventívnych opatrení pristúpila k zatvoreniu celej prevádzky Spoločensko–relaxačné centrum. V rámci Kultúrno-spoločenského centra Južan zrušila všetky hromadné plánované cvičenia a tiež kultúrne podujatie pri príležitosti MDŽ či členskú schôdzu denného centra seniorov. Návštevy klientov Zariadenie opatrovateľskej služby na Mlynárskej ulici sú zakázané.



V MČ Dargovských hrdinov na základe odporúčania regionálnej hygieničky a mesta Košice do odvolania zrušili kultúrno-spoločenské aktivity v dennom centre s vyššou koncentráciou ľudí. Denné centrum a rekondično-relaxačné centrum (v suteréne) uzavrela MČ Staré mesto. MČ Nad Jazerom do odvolania uzavrela Centrum materiálnej pomoci na miestnom úrade. MČ Sever pripomína, že platí prísny zákaz návštev v Zariadení opatrovateľskej služby na ulici Ťahanovské riadky. Občanov vyzýva, aby pred osobnou návštevou úradu uprednostnili iné formy komunikácie. Sídlisko Ťahanovce obyvateľov upozorňuje, aby v prípade návštevy miestneho úradu pri vstupe do budovy vykonali dezinfekciu rúk prostredníctvom pripraveného dezinfekčného prostriedku, ktorý je umiestnený na recepcii úradu.



Všetky kultúrne, spoločenské a športové podujatia s vyššou koncentráciou organizované vo vlastnej réžii od pondelka pozastavilo aj mesto Košice.