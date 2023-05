Rozprávkový príbeh v Košiciach: Mesto pripravuje divadelnú šou

Košice 11. mája (TASR) – Divadelná show s názvom Imaginácie - kúzelný majáles sa v košickom Mestskom parku a na Hlavnej ulici uskutoční 26. a 27. mája. Diváci si tak opäť budú môcť pozrieť rozprávkový príbeh, ktorý sa odohráva na viacerých scénach.



Košické Imaginácie boli v minulosti stavané ako umelecká produkcia pod holým nebom, ktorá kooperuje s konkrétnym prostredím a združuje desiatky účinkujúcich. Rok 2023 znamená podľa organizátorov návrat k pôvodnému veľkolepému predstaveniu.



"Keďže je to presne desať rokov, odkedy sa Košice stali Európskym hlavným mestom kultúry a Imaginácie boli jeden z kľúčových projektov, chceli by sme si to tak trochu pripomenúť," uviedla organizátorka podujatia Ľuba Blaškovičová.



Imaginácie vťahujú divákov do sveta fantázie, snov a kúziel pomocou vzdušnej akrobacie, tanca, spevu, hudby, ohňovej show, nadrozmerných bábok, chodúliarov, žonglérov a nových vizuálnych techník. "Vyše 100 účinkujúcich čaká neľahká úloha, pretože, hoci každý príde s tým svojím 'kúskom' do skladačky, spoločne musia za pár dní naskúšať celé predstavenie tak, aby dokopy vytvorilo príbeh," konštatovala Blaškovičová. Autori zvolili tému z veľkej časti rozprávkovú, no ich ambíciou je aj reflektovať súčasné dianie vo svete.



Oba večery sa diváci prenesú späť v čase a ocitnú sa v prvej polovici 20. storočia, v ére swingu, keď sa po košickom korze prechádzali elegantné páry. "Úvodná scéna sa bude odohrávať na Hlavnej ulici, kde chceme pristaviť aj historickú električku a radi privítame všetkých, ktorí sa radi 'hrajú' v dobovom oblečení," uviedla autorka scenára Kristína Raševová. Druhá časť predstavenia sa odohrá v Mestskom parku po zotmení, kde sa budú diváci spolu s účinkujúcimi presúvať po jednotlivých častiach. Dokopy ich čaká sedem hracích plôch a veľkých obrazov.



Pozvánky v podobe hudobných, žoglérskych a tanečných "chuťoviek" si budú môcť pozrieť diváci aj v iných mestách kraja, a to vo štvrtok v Michalovciach, v piatok (12. 5.) v Trebišove, 18. mája v Spišskej Novej Vsi a 19. mája v Rožňave, vždy po 17.00 h.