Košice International Film Festival predstaví 25 diel

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

O víťazoch festivalu rozhodne trojčlenná porota.

Autor TASR
Košice 12. decembra (TASR) - Súťažné sekcie, medzinárodný výber filmov aj sprievodný program prináša od piatka do nedele (14. 12.) Košice International Film Festival (KIFF) 2025. Tento rok predstaví 25 diel z viac než 15 krajín sveta. Okrem premietaní ponúkne napríklad diskusie, masterclassy, networkingové podujatia i večerný galaprogram. Hlavným dejiskom bude kino Úsmev. TASR o tom informovali organizátori.

Tohtoročná téma znie Láska, ktorá nás nevidí. „Dramaturgia vytvára priestor na dialóg medzi filmármi, kritikmi a divákmi. Téma lásky v neviditeľných podobách rezonuje s aktuálnou spoločenskou atmosférou a ukazuje, že aj v neistých časoch existuje priestor pre ľudskosť, súcit a tvorivú solidaritu,” priblížil riaditeľ festivalu Erik Jasaň.

Filmové podujatie predstaví viacero sekcií s domácou aj zahraničnou produkciou. V rámci súťažnej prehliadky mladých slovenských tvorcov nebudú chýbať napríklad Tamara Štofková, Matej Kováč, Marty Müller, Dominik Reisel čiLukáš Vízner. Divákov čaká výber filmov z krajín, ako Libanon, Poľsko, Írsko, Slovinsko, Nemecko, Rumunsko, Holandsko, Švédsko, Severné Macedónsko, Grécko, Fínsko, Francúzsko a Kosovo. Naplánované je aj uvedenie slovenského filmu s názvom Hore je nebo, v doline som ja. Okrem celovečerných snímok sa na KIFF predstaví viac ako dvadsiatka krátkych filmov.

O víťazoch festivalu rozhodne trojčlenná porota. Hodnotiť bude súťažné filmy v niekoľkých kategóriách, víťazov vyhlásia počas záverečného ceremoniálu.
