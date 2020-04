Košická knižnica J. Bocatia ponúka na webe svoju Virtuálnu knižnicu

Košice 23. apríla (TASR) – Verejná knižnica Jána Bocatia (VKJB) v Košiciach otvorila na svojom webe Virtuálnu knižnicu určenú všetkým, ktorí majú radi knihy, literatúru, umenie či históriu. Oslávila tak štvrtkový Svetový deň kníh a autorských práv. Informovala o tom Alena Zavocka z VKJB.



Aktuálne sú cez Virtuálnu knižnicu dostupné audio rozprávky, výber článkov z dobových košických novín či stretnutia s obľúbenými autormi prostredníctvom videozáznamov z literárnych besied, ktoré vznikli v rámci projektu 1+1. Záujemcovia tu nájdu rozhovory so spisovateľkami Janou Pronskou, Katarínou Gillerovou, prozaikom Jánom Púčekom, cestovateľom Svetozárom Krnom, stand-up komikom Martinom Hatalom a ďalšími hosťami. Pribúdať budú aj vedomostné kvízy či nahrávky diel klasickej i súčasnej literatúry v podaní knihovníkov.



"Ani v tejto mimoriadnej situácii, keď musí byť aj naša knižnica pre verejnosť zatvorená, nezabúdame na našich čitateľov a priaznivcov. Náš kreatívny tím prichádza so stále novou ponukou aktivít dostupných cez internet, pričom myslíme na všetky vekové kategórie," povedala riaditeľka VKJB Soňa Jakešová. Dodala, že aj ponuka Virtuálnej knižnice sa bude rozširovať.



Ponuku pre záujemcov o literatúru s ďalšími novinkami poskytuje aj literárny portál Knihy na dosah, ktorý je projektom VKJB.



Všetky pobočky tejto knižnice, ktorá je kultúrnou organizáciou Košického samosprávneho kraja (KSK), sú pre verejnosť až do odvolania zatvorené v rámci opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu.