Košické knižnice postupne uvoľňujú opatrenia

Košice 8. júna (TASR) – Verejná knižnica Jána Bocatia (VKJB) v Košiciach od pondelka rozširuje svoje služby a predlžuje otváracie hodiny. Knižnica pre mládež mesta Košice (KPMMK) v súvislosti s uvoľňovaním opatrení týkajúcich sa pandémie nového koronavírusu otvára školské pobočky a mimoškolské pobočky v predstihu prejdú na letný otvárací čas.



Ako za VJKB informovala Soňa Kostrábová, o hodinu predlžujú otváracie hodiny pre čitateľskú verejnosť. Centrálna požičovňa, hudobné a regionálne oddelenie a pobočky v košických mestských častiach (MČ) Sídlisko KVP, Dargovských hrdinov a Nad Jazerom budú počas pracovných dní otvorené do 18.00 h a v piatok do 16.00 h. Od stredy (10. 6.) VKJB otvára ďalšie pobočky v Barci a v Šaci. Zatvorená zostáva už iba pobočka v MČ Západ, a to do času, kým nebude možné spustenie centrálnej vzduchotechniky.



Knižnica tiež skrátila pobyt kníh v karanténe z piatich na dva dni. „VKJB všetkým svojim čitateľom bezplatne predĺžila výpožičky do 19. júna a odpustila sankčné poplatky za knihy vrátené po termíne. Členstvo majú čitatelia predĺžené do konca júna,“ dodala.



Čo sa týka KPMMK, v súvislosti s uvoľňovaním opatrení od pondelka pristupujú k otvoreniu školských pobočiek, návštevníci knižnice sa už môžu voľne pohybovať medzi výpožičnými regálmi. „Jedine nedeľa v LitParku ostáva, v zmysle všeobecných vládnych opatrení, zatiaľ dočasne zatvorená,“ povedala riaditeľka knižnice Kamila Prextová. Letné otváracie časy mimoškolských pobočiek budú platiť do 31. augusta.



„Knižnice máme otvorené a každý má možnosť knihy vrátiť, či už priamo vo svojej pobočke, alebo do biblioboxu v Kulturparku. Náš generálny pardon na upomienky preto skončil,“ dodala.