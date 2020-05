Koncert pod balkónmi na košickom sídlisku prilákal množstvo divákov

Košice 30. mája (TASR) – Košičanom sa v rámci koncertu pod balkónmi na sídlisku Terasa v sobotu predstavil slovenský spevák Robo Opatovský so svojou kapelou. Súčasťou podujatia bolo i vystúpenie zabávača Uja Ľuba pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.Ako pre TASR uviedol vedúci oddelenia kultúry mestskej časti Košice - Západ Dominik Béreš, o lokalite, kde sa bude koncert konať, rozhodli samotní obyvatelia.," uviedol Béreš.Keďže išlo o koncert na voľnom priestranstve, časť ľudí ho sledovala z okien svojich bytov, ďalší prišli priamo do parku, kde v súvislosti s novým koronavírusom dodržiavali potrebnú vzdialenosť. Pred vystúpením speváka sa so svojou párty pre deti predstavil košický zabávač Ujo Ľubo.