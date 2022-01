Košice kontrolujú odôvodnenosť vyhradených parkovacích miest pre ŤZP

Košice 30. januára (TASR) – Mesto Košice kontroluje odôvodnenosť vyhradených parkovací miest pre ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP), stovky z nich už zrušili. Informuje o tom na svojej webovej stránke s tým, že viacerí vodiči ich zneužívali. Vyznačovať ich chce bez toho, aby boli naviazané na konkrétne evidenčné číslo vozidla. Cieľom magistrátu je, aby takéto miesta mali k dispozícii najmä tí ŤZP, ktorí ich naozaj potrebujú.



Nové spôsoby prideľovania vyhradených parkovacích miest začalo mesto aplikovať od augusta minulého roka, keď začalo platiť nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN). Odvtedy zaslalo 402 rozhodnutí o zrušení vyhradeného parkovacieho ŤZP miesta. Viacerí občania sa následne obrátili na magistrát so žiadosťou o prehodnotenie rozhodnutia. Po preverení mesto v 36 prípadoch ponechalo, respektíve predĺžilo platnosť takýchto vyhradených parkovacích miest. „Ak sme zistili naozaj závažné dôvody hodné osobitného zreteľa a žiadatelia mali také zdravotné diagnózy, ktoré sa uvádzajú aj v príslušnom VZN, ich doterajšie miesta sme im ponechali,“ uvádza mesto.



Dopyt po vyhradzovaní parkovacích miest v uplynulých rokoch v Košiciach narastal a bol vydaný veľký počet takýchto povolení. Aj keď mnohé z nich boli formálne v súlade s pravidlami, nekorešpondovali s reálnou zdravotnou situáciou konkrétnych žiadateľov. „Zo strany niektorých obyvateľov tak dochádzalo k ich zneužívaniu a doplácali na to hlavne ľudia s obzvlášť závažnými diagnózami, ktorí potom nemali možnosť zaparkovať. Občania by si mali uvedomiť, že na vlastné vyhradené parkovacie miesto zo zákona a ani v zmysle VZN neexistuje právny nárok a vždy ide len o akési udelenie výnimky,“ povedal hovorca mesta Vladimír Fabian.



Riaditeľ magistrátu Marcel Čop skonštatoval, že čím je na ulici viac vyhradených parkovacích miest, o to menej je voľných parkovacích miest pre ostatnú parkujúcu verejnosť, najmä rezidentov. Tvrdí, že medializované informácie o tom, že ľudia s preukazom ŤZP prídu o svoje parkovacie miesta, nie sú pravdivé. „Stane sa presný opak a sprístupnia sa im aj ďalšie parkovacie miesta. Pre ŤZP osoby bude v každej lokalite vyznačených od štyri do šesť percent vyhradených parkovacích miest. Prioritou mesta je však vyznačovanie takzvaných všeobecných parkovacích miest pre ŤZP bez toho, aby boli naviazané na ich konkrétne evidenčné čísla vozidla,“ vysvetlil Čop.



Mesto pripomína, že ŤZP osoby, ktoré sú zároveň držiteľmi parkovacieho preukazu ŤZP, môžu v Košiciach už takmer rok parkovať bezplatne dve hodiny za deň po tom, ako si zakúpia nulový elektronický lístok. Na všeobecne vyhradených parkovacích miestach pre ŤZP je parkovanie naďalej bez časového obmedzenia a bez nutnosti zakúpenia uvedených lístkov.