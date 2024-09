Konzervatórium v Košiciach nesie meno operného speváka Petra Dvorského

Košice 2. septembra (TASR) - Konzervatórium sídliace na Timonovej ulici v Košiciach nesie po novom meno operného speváka Petra Dvorského. Certifikát o tom si škola slávnostne prevzala v pondelok. Čestný názov Konzervatórium Petra Dvorského udelilo škole Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.



Ako pre TASR uviedla riaditeľka konzervatória Aneta Hollá, zmenou názvu sa chceli odlíšiť od iných umeleckých škôl. "V dnešnej dobe reklamy a značiek sme si povedali, že chceme mať tú najkvalitnejšiu, preto sme sa rozhodli pre Petra Dvorského," vysvetlila s tým, že tak chceli zdôrazniť kvalitu a zároveň dať vážnosť škole, ktorá je prvým konzervatóriom v Košiciach.



Očakáva, že pre študentov to bude motivácia. "Bude takým ich patrónom, bude sa im snažiť robiť besedy, možno nejaké workshopy a určite ich to nakopne k väčšej usilovnosti a pracovitosti," dodala.



Dvorský sa podľa vlastných slov teší a je dojatý, že konzervatórium nesie jeho meno. "Prakticky som sa vrátil na konzervatórium ako za mladých čias. Je to nádherné, lebo sa to nestáva bežne," povedal. Zdôraznil, že talent je potrebné rozvíjať a študentom drží prsty, aby boli vytrvalí. "Len usilovnou prácou a vytrvalosťou dokážu to, po čom túžia," skonštatoval.



Škola funguje od roku 1951 a je jedným z najstarších konzervatórií na Slovensku. Jej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (KSK). Krajské zastupiteľstvo schválilo zmenu názvu školy na zasadnutí 26. augusta. Predseda KSK Rastislav Trnka pripomenul, že Dvorský v rokoch 2006 až 2010 pôsobil ako umelecký riaditeľ Opery bývalého Štátneho divadla Košice.



V zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je aj ďalšie košické konzervatórium na Exnárovej ulici, ktoré od roku 2015 nesie meno zosnulého herca, režiséra a pedagóga Jozefa Adamoviča.