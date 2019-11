Krajský súd potvrdil neodkladné opatrenie voči mestu Košice

Košice 25. novembra (TASR) – Mesto Košice na krajskom súde neuspelo s odvolaním sa proti neodkladnému opatreniu, ktoré vydal Okresný súd Košice II dňa 20. mája na základe žaloby spoločnosti EEI. Trojčlenný senát rozhodol v prospech parkovacej firmy jednohlasne. Vyplýva to z uznesenia z 24. októbra, ktoré TASR poskytla hovorkyňa košických súdov Anna Pančurová.



„Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací prejednal odvolanie žalovaného podľa ustanovenia bez nariadenia odvolacieho pojednávania a dospel k záveru, že odvolanie žalovaného nie je dôvodné,“ uvádza sa v uznesení s tým, že odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia. „Preto konštatuje, že dôvody, ktoré viedli súd prvej inštancie k jeho rozhodnutiu, boli správne. Podľa zistenia odvolacieho súdu neboli žalobcom deklarované odvolacie dôvody naplnené,“ dodáva.



Podľa neodkladného opatrenia musí mesto poskytovať parkovacej firme súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného v zmysle nájomnej zmluvy z júla 2012 a jej dodatkov – a to až do jej skončenia alebo právoplatnosti prípadného súdneho rozhodnutia o jej neplatnosti.



Podobné neodkladné opatrenie ako košický okresný súd vydal na základe žaloby EEI ešte vlani na jeseň Okresný súd Bratislava I. Po odvolaní sa mesta však bratislavský krajský súd toto opatrenie pre miestnu nepríslušnosť zrušil. Firma sa tak obrátila na košický súd.



Po jeho májovom rozhodnutí parkovacia spoločnosť uviedla, že od začiatku sporu poukazuje na fakt, že nie je možné dosiahnuť právny stav krokmi, ktoré sú protiprávne a nerešpektujú rozhodnutia súdov. Primátor Jaroslav Polaček vtedy uviedol, že mesto s rozhodnutím súdu nesúhlasí. Avizoval odvolanie sa na Krajský súd v Košiciach s tým, že okresný súd nebral do úvahy všeobecne záväzné nariadenie (VZN). Krajský súd v uznesení spred mesiaca okrem iného poukázal aj na to, že „zákon je právna norma vyššej právnej sily ako je VZN.“ V súvislosti s neodkladným opatrením bolo mestu v júli doručené aj upovedomenie o začatí exekučného konania od 1. júla.



Mesto prevzalo od 1. januára tohto roka parkovací systém práve na základe prijatého VZN, a to napriek nesúhlasu EEI ako prevádzkovateľa parkovacích miest v zóne plateného parkovania. Tvrdí, že zmluva uzavretá v júli 2012 je neplatná. Obe strany sa v spore obrátili na súd.