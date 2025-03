Kráľovnou detských čitateľov 2025 je Hana Štefanová zo ZŠ Fábryho

Košice 6. marca (TASR) - Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK) vyhlásila Kráľovnú detských čitateľov na rok 2025. Stala sa ňou Hana Štefanová zo Základnej školy (ZŠ) Fábryho. Po finálovom kole súťaže ju vo štvrtok slávnostne korunovali v knižničnej pobočke LitPark.



V záverečnom kole sa stretlo šesť kandidátov na titul kráľa alebo kráľovnej detských čitateľov, ktorí odpovedali na otázky hodnotiacej poroty. Finalisti predtým absolvovali dve vyraďovacie kolá, ktoré tvorili vedomostno-tvorivý test a vytvorenie krátkej videoprezentácie o čítaní a knihách pre rovesníkov.



Súťaž je určená pre žiakov šiesteho a siedmeho ročníka základných škôl, resp. prvého a druhého ročníka osemročných gymnázií. Riaditeľka KMMK Kamila Prextová pripomenula, že išlo už o 34. ročník. "My sa snažíme aj takouto formou súťaže motivovať deti k čítaniu, hovoriť o tom, aké je čítanie potrebné, nielen získavať čitateľov. Je o to záujem a každý rok zisťujem, že tie deti sú vyspelejšie v technológiách, sú vyspelejšie rozumovo, vedia lepšie formulovať vety, sú komunikatívnejšie a nebojím sa, že by to táto generácia nedotiahla ďaleko," uviedla pre TASR. Víťazku chce knižnica zapojiť do rôznych aktivít vrátane propagácie čítania.



Ako prezradila nová kráľovná detských čitateľov, najviac ju baví čítať romány, ale rada má aj iné žánre. A čo ju na knihách láka? "Čítanie je podľa mňa veľmi super, aj zábava a zážitok, ale taktiež mi to pomôže v škole. Ponoriť sa do kníh môže byť aj oddych a únik z reality, napríklad, keď nemáme svoj deň, a môžeme akoby prežívať ten dej s hlavnou postavou," povedala Štefanová.



Súčasťou poroty okrem riaditeľky knižnice boli aj minuloroční kráľ a kráľovná detských čitateľov či košický viceprimátor Marcel Gibóda.