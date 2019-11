Košice kúpili päť núdzových prístreškov pre bezdomovcov v tvare iglu

Košice 5. novembra (TASR) – Päť takzvaných iglu pre bezdomovcov zakúpilo mesto Košice. Ide o jednomiestne a dvojmiestne pohotovostné príbytky z polyethylenovej peny. V utorok tri z nich odovzdalo Arcidiecéznej charite Košice (ACHK) a ďalšie dve neziskovej organizácii Oáza – nádej pre nový život v Bernátovciach. Náklady mesta predstavovali asi 630 eur. Skladacie iglu má ľuďom bez domova slúžiť ako núdzový prístrešok.



„Mesto dostalo ponuku odskúšať toto riešenie. Staré stany nám postupne dožívajú, ich vek je naozaj už niekoľko desaťročí a mesto je povinné hľadať nové riešenia a možnosti. Toto riešenie sa nám javí zaujímavé tým, že nie je rizikové z pohľadu bezpečnosti – kúrenia,“ povedal primátor Jaroslav Polaček.



Podľa jeho slov si v ňom človek dokáže udržať teplotu vďaka vlastnému telu, čo môže pomôcť k jeho prežitiu počas tuhých mrazov. Ak budú referencie uvedených charít na takéto núdzové riešenie dobré, mesto je podľa neho pripravené „budovať tento systém“.



Tri takéto iglu sú umiestnené v areáli Charitného domu na Bosákovej ulici. „U nás ľudia bývajú, sú pod nejakým dohľadom a dá sa to tu vyskúšať tak, aby to nezmizlo,“ povedal riaditeľ ACHK Cyril Korpesio. Spresnil, že podľa návodu na použitie je v iglu o 15 stupňov teplejšie než von. „Je to využiteľné sčasti vtedy, ak nie je nejaká tuhá zima a len ak je to v nejakom areáli, kde sa tomu nič nestane,“ dodal.



Podľa Korpesia ich môžu ponúknuť tým, ktorí prídu do charitného domu napriek jeho naplnenej kapacite. „Človek si môže prísť urobiť teplú večeru, zohriať si čaj a v takých podmienkach prespať,“ dodal s tým, že to najprv musia vyskúšať.



Tvrdí tiež, že takéto iglu by v Košiciach mohlo za istých podmienok využiť odhadom päť až desať percent bezdomovcov. Podľa jeho slov Košice potrebujú niekoľko útulkov pre ľudí bez domova. Pripustil však, že tieto prístrešky môžu byť malým príspevkom k tomu, ako čiastočným spôsobom prispieť k riešeniu bezdomovectva.



V Košiciach žije približne 1200 ľudí bez strechy nad hlavou. Mestské zastupiteľstvo opakovane neodsúhlasilo prenájom pozemkov na výstavbu nového Charitného domu na Jarmočnej ulici, pričom ten na Bosákovej nevyhovuje viacerým legislatívnym kritériám. „Mesto Košice je pripravené a stále hľadá nové riešenia, plochy a parcely, kde by sme takýto dom pre bezdomovcov mohli postaviť. V tejto chvíli pravdepodobne už len z vlastných zdrojov, pretože možnosti a šance sme premárnili,“ uzavrel Polaček s tým, že mesto chce rokovať o odkúpení projektov, ktoré mala ACHK pripravené a následne ich realizovať na inom mieste.