Kurz plavčíkov v Košiciach nie je iba sezónnou záležitosťou

Košice 17. júla (TASR) - Kurzy plavčíkov v Košiciach absolvovalo od apríla viac ako 20 záujemcov. Ako pre TASR povedal František Keruľ, štatutár občianskeho združenia (OZ) Dynamik, ktoré sa zaoberá aj vodnou záchrannou službou, kurz plavčíka nie je len sezónnou záležitosťou. „Kurz sa robí v letnom období priemerne každý druhý týždeň a v priebehu roka každé tri mesiace,“ vysvetlil.



Záujemcovia o preukazy plavčíka by mali vedieť plávať. „Mali by mať znalosť plávania, hlavne štýlu kraul, čo je viac-menej záchranársky štýl. Na kurze vieme selektovať ľudí, ktorí majú slabú plaveckú schopnosť. Stále si musíme uvedomiť, že nepotrebujeme mať plavcov na dlhé trate, potrebujeme mať zdatných plavcov, ktorí dokážu vytiahnuť topiaceho sa z vody,“ dodal Keruľ s tým, že kurz sa skladá z dvoch etáp. „Prvá etapa pozostáva z prvej pomoci. Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky sa prejde do druhej fázy kurzu, ktorá je vo vode. Vodná záchranná skúška obsahuje kurz v bazéne na záchranu, vytiahnutie a stabilizovanie topiaceho sa z vody,“ dodal, že kurz je jednodňový.



Ako Keruľ pripomenul, nie všetci, ktorí sa prihlásia na kurz plavčíka, robia plavčíkov pre otvorené kúpaliská. „Mali sme tu ľudí aj tridsiatnikov, aj päťdesiatnikov, a to sú presne tí, ktorí potrebujú pracovať v hotelových komplexoch, sociálnych zariadeniach, edukačných strediskách a podobne,“ zhodnotil.



Podľa platnej legislatívy má najviac na dva neplavecké bazény dohliadať aspoň jeden plavčík. „Na plavecký bazén s dĺžkou do 25 metrov má dohliadať aspoň jeden plavčík, na plavecký bazén s dĺžkou viac ako 25 metrov aspoň dvaja plavčíci a pri vodných atrakciách aspoň jeden plavčík pri dopade,“ potvrdila pre TASR Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva SR.



OZ Dynamik spolupracuje aj s košickou mestskou krytou plavárňou, mestským kúpaliskom a kúpaliskom Červená hviezda. „Po úspešnom absolvovaní kurzu je tu možnosť sezónnej práce,“ dodal Keruľ.



Najbližší kurz je naplánovaný na štvrtok 19. júla.