Lörinc sa vzal funkcie vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Košice 14. septembra (TASR) - Košický mestský poslanec Ladislav Lörinc sa vzal funkcie člena predstavenstva vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), ktorú zastáva ako nominant mesta. Mandát mu formálne zanikne po zasadnutí dozornej rady. Následne sa vzdal aj členstva v mestskej rade (MR). Urobil tak v rámci tohtotýždňového zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ).



Podľa vlastných slov mal zodpovednosť voči VVS a v rámci zákonnej povinnosti musel ku každému akcionárovi pristupovať rovnako. Funkciu však zastával ako nominant mesta, a tak to vnímalo aj MsZ. "Bol som medzi dvoma mlynskými kameňmi. Je potrebné povedať, že ako člen predstavenstva som sa snažil o pozitívne zmeny v spoločnosti, aj o zlepšenie vzťahov s mestom Košice. Nesúhlasím však s mnohými vecami, ktoré boli vykonané a povedané - nestotožňujem sa s nimi. Osobne sú za hranicami mojich hodnôt. Preto som povedal, že bude lepšie, ak túto funkciu nebudem vykonávať," uviedol pre TASR s tým, že zároveň ho vedenie mesta v rokovaniach s vodárňami dlhodobo obchádzalo. Primátor Jaroslav Polaček na otázky TASR zatiaľ nereagoval.



Lörinc sa vzdal uvedenej funkcie v rámci rokovania o možnosti zapojenia sa mesta do Dlhopisového programu garantovaných výnosov pre akcionárov VVS. MsZ k tomuto bodu napokon neprijalo žiadne uznesenie.



Mesto Košice je najväčším minoritným akcionárom VVS. Kritizovalo, že po komunálnych voľbách v roku 2018 jeho nové vedenie nemalo zastúpenie v štatutárnych orgánoch vodární. Dozorná rada a akcionári VVS do nich následne opakovane nezvolili Polačeka ani viceprimátora Marcela Gibódu. Podľa primátora išlo o úmyselné blokovanie nominácií mesta, čo VVS odmietla. MsZ napokon nominovalo Lörinca, ktorý sa stal členom predstavenstva 21. decembra 2022.



Lörinc sa v stredu (13. 9.) vzdal aj funkcie člena MR. "Neviem sa stotožniť s tým, ako to nefunguje," uviedol na MsZ s tým, že sa nestotožňuje ani s manažérskymi praktikami primátora a viceprimátora.



"Mňa mrzí, že predseda najsilnejšieho klubu, ktorý je v MsZ, hlasuje na MR proti, zdržiava sa, a na dopyty prečo, neodpovedá," reagoval Gibóda. Vzdanie sa oboch funkcií vníma ako zbabelosť a to, že nevie zastupovať, odpovedať na otázky a nechce obhajovať záujmy, pre ktoré prišiel do MsZ.



Lörinc je zároveň starostom mestskej časti Sídlisko KVP a podpredsedom Košického samosprávneho kraja.