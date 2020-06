Letné kino v Amfiku štartuje tento týždeň, v júni bude bezplatný

Košice 9. júna (TASR) – Letné kino v Amfiku odštartuje v Košiciach vo štvrtok (11. 6.). Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke s tým, že premietať sa bude do 5. septembra. Filmové večery, pre ktoré sú vyhradené štvrtky, piatky a soboty, budú sprevádzať aj živé hudobné či tanečné predstavenia.



„V júli a auguste bude každý štvrtok patriť kinu Úsmev. To v premiére uvedie české a slovenské filmy a pozve na nich aj osobnosti filmového plátna, ktoré sa podieľali na ich natáčaní,“ uvádza magistrát s tým, že filmy budú premietať v uvedených dňoch o 21.00 h. „V júni sa k nim od 19.00 h pridajú aj zhruba hodinové vystúpenia známych muzikantov a tanečníkov,“ dodáva.



Vstup do letného kina v Amfiku vrátane hudobného a tanečného programu je počas júna bezplatný. V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu je kapacita hľadiska obmedzená maximálne na 500 divákov, mesto preto odporúča vopred si rezervovať vstupenky prostredníctvom webovej stránky príspevkovej organizácie K13 - Košické kultúrne centrá.



Vo štvrtok sa návštevníkom košického amfiteátra predstaví hudobná skupina Nocadeň, nasledovať bude americká komédia The Beach Bum. „V nasledujúcich dňoch sa na pódiu v Amfiku vystriedajú aj účastníci talentových súťaží Marek Lacko & Tomi Sučik, SilBand s Robom Šimkom a Tomáš Buranovský s kapelou. Nielen do 90. rokov sa diváci v Amfiku vrátia počas vystúpenia kapely Maduar a víťazky Hlasu Česko Slovenska Ivanny Bagovej,“ uvádza magistrát s tým, že okrem tanečných zoskupení sa predstaví aj Lukáš Adamec.