Lety cvičných vrtuľníkov odklonia ďalej od obytných zón

Košice 12. augusta (TASR) - Lety cvičných vrtuľníkov by sa mali viac odkloniť od obývaných oblastí mesta Košice. Vyplynulo to z utorkového (11. 8.) stretnutia, ktoré iniciovalo vedenie mesta Košice.



"V týchto dňoch prijímame opatrenia, ktoré budú viesť k odkloneniu letov ďalej od obytných zón, pričom sa stroje k obydliam priblížia len s cieľom presunu do cvičného priestoru," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Heli company Michal Kvaka.



O stretnutí, na ktorom sa zúčastnila námestníčka košického primátora Lucia Gurbáľová, vedenie Letiska Košice a zástupcovia Slovak Training Academy (STA) a Heli company, informoval magistrát mesta. Na základe prechádzajúcich rokovaní sa všetky strany zhodli, že budú aktívne riešiť podnety občanov, ktorým najmä v nočných hodinách prekáža nadmerný hluk z helikoptér. Podľa informácie sa pri preletoch dodržali všetky právne predpisy, vzhľadom na ročné obdobie a meteorologické podmienky však museli byť kurzy individuálne plánované tak, aby sa dodržali harmonogramy.



"Evidovali sme zvýšený počet podnetov, ktoré boli zapríčinené vyššou frekvenciou letov, ktoré sa pre 'koronu' museli presunúť na neskorší termín. Keďže aj nočné lety sú súčasťou výcvikového programu, nemohli sme ich úplne zrušiť. Našou snahou je nočné výcviky realizovať v obdobiach, počas ktorých sú kratšie dni a nižšie teploty, vďaka čomu by sme sa vyhli neskorým nočným hodinám a obyvatelia dotknutých oblastí by až tak nevnímali hluk. Plnenie harmonogramu výcviku nám však nie vždy umožňuje, aby nočné lety boli realizované len v zimných mesiacoch," povedal generálny riaditeľ STA Lukáš Halás.



Námestníčka primátora mesta uviedla, že vníma podnety občanov, rovnako ako petície, ktoré žiadajú prerušenie alebo presunutie letov do iných oblastí. "Veľmi sa teším, že sa nám spoločne podarilo v pomerne krátkom čase dospieť k realizácii prvých krokov. Verím, že zníženie počtu cvičných letov a úpravu letových trás budú pozitívne vnímať obyvatelia všetkých dotknutých mestských častí a obcí," konštatovala Gurbáľová.



Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva 327 ľudí z regiónu, budúcich pilotov školia skúsení inštruktori. Vo flotile strojov sa momentálne nachádza až 24 vrtuľníkov. "Porovnateľnú úroveň výcviku vo svete neposkytuje žiadne iné zariadenie, jediná porovnateľná inštitúcia sa nachádza v Amerike, avšak na európske pomery ide o jedinečný projekt, čo potvrdzuje aj fakt, že záujem o spoluprácu prejavili viaceré krajiny NATO," uviedol Halás.



Z projektu okrem zúčastnených firiem a inštitúcií má benefit aj košické letisko, ktoré pre krízu prišlo o veľkú väčšinu pravidelných letov a takmer všetky charterové lety. "Je potrebné zdôrazniť, že sídlo STA v Košiciach upevňuje postavenie Košíc na leteckej mape nielen Európy, ale aj sveta," vyjadril sa zástupca výkonného riaditeľa letiska Tomáš Jančuš.



Témou bola aj vzájomná pomoc a spolupráca pri iných aktivitách. STA je podľa Halása pripravená poskytnúť svoju techniku v prípade živelných pohrôm či na územné mapovanie nelegálnych skládok.