Literárny e-magazín VKJB ponúka viac ako 300 autorských textov

Košice 11. apríla (TASR) – Viac ako 300 autorských textov od vyše 100 prispievateľov nájdu čitatelia na webovej stránke literárneho e-magazínu Verejnej knižnice Jána Bocatia (VKJB) v Košiciach Knihy na dosah. Literárne diela na nej pribúdajú aj počas aktuálnej mimoriadnej situácie, počas ktorej je knižnica z preventívnych dôvodov zatvorená. TASR o tom z VKJB informovala Alena Zavocka.



„Na portáli www.knihynadosah.sk prinášame informácie o kvalitnej literatúre zrozumiteľnými, atraktívnymi formami, pri ktorých využívame moderné technológie. Zameriavame sa na širšiu čitateľskú verejnosť, ktorá nepotrebuje vysoko erudované články, no má záujem o literatúru a uprednostňuje zábavnú formu sprostredkovanú odborníkmi,“ povedala Zavocka.



Knižné tipy sú v rubrikách Po čom siahnuť a Literárna kaviareň. Rubrika Autori uvádzajú podľa jej slov ponúka priestor na prezentáciu diel etablovaným, no aj menej známym autorom pôvodnej literárnej tvorby a tvorcom komiksu. „Začínajúcim autorom je určená rubrika Ukáž sa!, kde na svoje texty dostanú aj kvalifikovanú spätnú väzbu od literárnych vedcov,“ dodala Zavocka s tým, že zverejnené sú aj najlepšie diela, ktoré mladí autori poslali do nedávnej rovnomennej súťaže.



Magazín vychádza tri roky a na jeho webovej stránke nájdu čitatelia aj príspevky o aktuálnom dianí na slovenskej, ale i svetovej literárnej scéne, recenzie, rozhovory či iné tematické príspevky.