Lokalitu starého cintorína nad Žriedlovou ulicou zrevitalizujú

Košice 23. júna (TASR) – Historický evanjelický cintorín nad Žriedlovou ulicou pri Starej sladovni v Košiciach by mal v najbližších mesiacoch prejsť revitalizáciou. Správa mestskej zelene (SMsZ) začne s prácami za 13.000 eur na budúci týždeň. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že ide o jednu z aktivít podporujúcich kandidatúru metropoly východu na titul Európske hlavné zelené mesto 2023.



Mestské zastupiteľstvo (MsZ) schválilo na svojom májovom zasadnutí prevod správy územia na SMsZ. Tá v prvej etape za uvedenú čiastku plánuje vykonať čistenie územia spolu s kosbou a vyprataním chodníkov. Súčasťou bude aj inventarizácia drevín a odstránenie náletových a inváznych rastlín z územia, či jeho opätovné geodetické zameranie po očistení. „Počas budúceho týždňa budú zamestnanci kosiť a čistiť územie cintorína. Práce by mali byť hotové v priebehu niekoľkých dní. Následne pristúpi SMsZ k ďalším krokom nevyhnutným pre dôkladnú revitalizáciu lokality,” uviedla riaditeľka SMsZ Marta Popríková.



Podľa magistrátu bola zanedbaná lokalita starého evanjelického cintorína vyčistená naposledy v máji 2019 a odvtedy tam nevykonávali žiadne väčšie zásahy. „Chceme, aby naše mesto bolo naozaj zelené. Snažíme sa uchopiť nielen témy, ktoré súvisia s administratívnou prácou, ale potrebujeme naozaj oživiť to, čo je v Košiciach dlhodobo zanedbávané. Naším cieľom je celý cintorín vyčistiť, pokosiť a vytvoriť na tomto mieste rekreačnú a oddychovú zónu,“ povedal po utorkovom kontrolnom dni primátor Jaroslav Polaček s tým, že táto zóna bude zároveň slúžiť ako prepojovací chodník zo sídliska Terasa do centra mesta.



Územie uvedeného cintorína s rozlohou viac ako 11.000 štvorcových metrov bolo podľa magistrátu predmetom diskusií komisie pamätihodností mesta Košice už v roku 2015, ktorá o ňom rokovala ako o "Parku Žriedlova ulica". Park bol súčasťou systému ekologickej stability a bol zaradený medzi významné segmenty mestskej zelene. Výsledkom rokovaní bol ideový návrh, štúdia s vizualizáciou cintorína, ktorého zámerom bola premena cintorína na tzv. Memoriálny park.