V Košiciach ľudia darovali bezdomovcom topánky

Košice 26. decembra (TASR) – Kampaňou "Zimné topánky bezdomovcom" či peňažnými darmi sa v Košiciach podarilo zabezpečiť obuv počas chladných dní pre 50 až 60 ľudí. Rozdali im ich pred Vianocami. Pre TASR to povedal vedúci staromestskej charity Samaritán v Košiciach Ľubomír Badiar s tým, že dobré topánky sú žiadané počas celého roka. Svoje služby chcú ľuďom bez domova poskytovať päťkrát týždenne.



„Máme pokrytú celú zimu tak, aby im nohy nezahnívali v zničenej obuvi alebo nedošlo k omrzlinám,“ uviedol Badiar s tým, že ľudia tentoraz prinášali veľmi kvalitné topánky, kampaň ohodnotil veľmi pozitívne. Podľa neho by mala byť celoročná. „Väčšinou okolo Vianoc je tradíciou, že charity sa ľuďom bez domova dajú dobre najesť. Ale dnes som nasýtený, zajtra budem hladný. Topánky sú iný dar. Viem, že ich veľmi potrebujú, lebo sú to vlastne nohy, ktoré chodia a putujú po uliciach. V podstate celú sezónu máme nedostatok dobrých topánok. Ak budú ľudia nosiť naozaj zachovalé, aj prechodné či letné topánky, budeme len vďační,“ povedal. Priniesť ich možno do sídla charity na Zvonárskej ulici 23.



V súčasnosti v ňom poskytujú aj služby pre bezdomovcov, ako je výdaj jedla, šiat, ich zber na pranie či poskytnutie priestoru na osobnú hygienu. Tieto formy pomoci majú k dispozícii štyrikrát týždenne, a to od pondelka do štvrtka. „Piatok ešte nemáme pokrytý, ale pracujeme na tom," povedal.



Podľa Badiara sa každý deň, keď poskytujú tieto služby, vystrieda v Centre pomoci bezdomovcom – Samaritán 50 až 60 ľudí, čo je aj kapacita centra s jedálňou. „Zaviedli sme taký komunitný systém, že každý má kartičku a iba s ňou sem môže prísť. Vydali sme ich asi 120," dodal s tým, že počet určili na základe dlhodobého prieskumu. „Tí ľudia sa menia, migrujú. Ak vidíme, že dlhodobo ten človek nechodí a my tú kapacitu máme, kartičky dopĺňame,“ vysvetlil.



Zázemie pre centrum poskytuje evanjelická cirkev a prevádzkuje ho občianske združenie Útočište. Ako Badiar hovorí, snažia sa byť adresnou charitou a motivovať ľudí, aby bol ich príspevok osobným darom. „Ty odoberieš z toho svojho dostatku alebo možno nadbytku, a adresuješ to týmto ľuďom ako svoj osobný podiel na zlepšení ich života. Naši kuchári, ktorých je asi 20, je to viac tímov, nakúpia suroviny za svoje vlastné prostriedky. Viacerí z nich uvaria jedlo aj doma na vlastnom plyne a donesú ho. Alebo chodia variť k nám - ale vždy je to za svoje," dodal.



Vianočné posedenie pripravili pred ľudí bez domova pred sviatkami a plnú prevádzku centra plánujú po krátkej prestávke opäť spustiť 7. januára 2020.