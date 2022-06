Lyžiarske stredisko v Kavečanoch končí, odstraňujú vleky

Košice 21. júna (TASR) – Lyžiarske stredisko v košickej mestskej časti Kavečany definitívne končí, v týchto dňoch z neho odstraňujú vleky. Naposledy sa tam lyžovalo v roku 2018. Pre TASR to za firmu Swam uviedol Ján Petróci s tým, že k tomu pristúpili z ekonomických dôvodov.



"Niektoré vleky budú ponúknuté na odpredaj. Montovať sa bude v stredisku Búče – Renčišov a na Regetovke. Jeden z vlekov, ktorý ide na Hrešnú, zostane na svojom mieste. Budúcu letnú sezónu by mal slúžiť cyklistom, respektíve kolobežkám. Ďalšie vleky sú demontované a uskladnené v stredisku Jahodná," povedal Petróci, ktorý je zároveň vedúcim lyžiarskeho strediska na Jahodnej.



V súčasnosti z Kavečian zvážajú materiál a upravujú pozemok po odstránení vlekov. Ako pripomenul, kým mali pozemky v nájme, nákladná bola aj ich údržba. "Každý rok bolo treba stredisko vykosiť, aby mohlo byť v zime v prevádzke, ale vzhľadom na predchádzajúce sezóny sme sa ani nepúšťali do zasnežovania, jednoducho to nevychádzalo," vysvetlil s tým, že na prevádzku by bol potrebný investor, ktorý by dokázal zafinancovať aj slabú sezónu. Snehové podmienky v tomto stredisku sú podobné ako na Jahodnej a technické zasnežovanie, ktoré je podľa jeho slov nákladné, je nevyhnutné.



Čo sa týka Jahodnej, v blízkej budúcnosti chcú zefektívniť práve zasnežovanie, a to aby mohli sezónu otvárať skôr. "Chceli by sme tiež rozšíriť vleky pre lyžiarske školy, lebo v posledných rokoch sme pre veľký záujem na hranici kapacít. Pôjdeme tak tou cestou, aby sme vystavali nejaký vlek," dodal.