Košice majú Adaptačný plán na zmenu klímy do roku 2030

Na archívnej snímke zo 17. mája 2020 fontána na Dominikánskom námestí v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Košice 25. januára (TASR) – Mesto Košice chce byť jedným z lídrov procesu klimatickej transformácie plánovania, rozhodovania a konania na Slovensku. Súčasťou tohto procesu je aj vytvorenie a postupná aplikácia Adaptačného plánu mesta Košice na zmenu klímy na roky 2022-2030, ktorý v utorok oficiálne prevzalo od Karpatského rozvojového inštitútu (KRI).Ako povedal primátor Jaroslav Polaček, mesto je potrebné riadiť na základe dát. Týmto dokumentom podľa neho nadväzujú aj na aktivity súvisiace s kandidatúrou na titul Európske hlavné zelené mesto.povedal s tým, že získané dáta postupne aplikovali už aj do programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, akčných plánov mesta či do tohtoročného rozpočtu.Dokument približne za dva roky zostavil odborný tím KRI v spolupráci s odborníkmi z viacerých oblastí aj magistrátom. Do procesu zapojili i verejnosť, napríklad cez takzvané pocitové mapy či dotazníkový prieskum. Podľa mesta je dokument založený na inovatívnej metodike, ktorá je svojou komplexnosťou a detailnosťou unikátna na Slovensku. Jeho tvorba stála viac ako 214.000 eur, pričom 95 percent je financovaných z eurofondov, zvyšok nákladov hradí KRI.Podľa riaditeľa KRI Andreja Steinera analyzovali dokopy 75 štvorcových kilometrov. Prvá časť dokumentu hodnotí zraniteľnosť oblastí mesta v súvislosti s najvážnejšími klimatickými hrozbami pre Košice, ako sú horúčavy, záplavy z prívalových dažďov a sucho. Druhou časťou je adaptačný plán, ktorý sa zameriava na opatrenia a riešenia a treťou je príručka pre verejnosť.uviedol Steiner.Čo sa týka horúčav, najexponovanejšie je podľa neho centrum mesta, časť okolo Technickej univerzity v Košiciach, ale aj mestská časť (MČ) Košice-Juh. Medzi navrhovanými opatreniami sú napríklad tienenie, aplikovanie zelených striech či vertikálnych stien, zvýšený počet pitných fontán, využívanie odrazových farieb a iné.doplnil Steiner.Úlohou mesta je podľa jeho slov následne zabezpečiť odbornú kapacitu na úrovni samosprávy, ktorá sa bude danou oblasťou zaoberať. Primátor pripomenul, že mesto už vytvorilo napríklad Referát dátovej politiky a analýz.Uvedený dokument má byť zverejnený aj na webovej stránke KRI.