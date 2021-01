Košice majú na plošné testovanie 66 odberných miest a 103 tímov

Košice 7. januára (TASR) – Mesto Košice je na víkendové plošné testovanie na ochorenie COVID-19, ktoré sa začne v piatok (8. 1.), pripravené. Antigénové testy dorazili načas, k dispozícii bude 66 odberných miest a 103 odberných tímov. Oznámil to vo štvrtok primátor Košíc Jaroslav Polaček na sociálnej sieti.



"Keď sme pred niekoľkými dňami avizovali, že pôjdeme do dobrovoľného plošného testovania v Košiciach, mali sme obavu, či sa prihlási dostatok zdravotníkov a dobrovoľníkov do odberných tímov. Všetko ostatné sme zabezpečiť vedeli bez väčších problémov. Dnes musím s hrdosťou skonštatovať, že naše obavy boli úplne zbytočné. Prihlásili sa nám stovky ľudí," uviedol Polaček.



Odberné miestnosti budú v piatok otvorené v čase od 16.00 do 20.00 h, v sobotu a nedeľu (9. - 10. 1.) to bude od 9.00 do 17.00 h. V pondelok (11. 1.) bude v prevádzke jedno odberné miesto, a to v Kulturparku na Kukučínovej ulici.



Ako TASR informoval hovorca mesta Košice Vladimír Fabian, mesto bude mať k dispozícii celkovo 132.500 testov. "Vzhľadom na rýchlejší priebeh odporúčame v prípade záujmu o testovanie uprednostniť miesta s väčším počtom odberných tímov," uviedol.



Zoznam odberných miest je na webstránke korona.kosice.sk.