Košice majú nové pravidlá v parkovaní, začnú platiť od novembra

Košice 23. októbra (TASR) - Reguláciu statickej dopravy v rezidentských zónach, menej áut v centre mesta a lepšie podmienky pre domácich majú priniesť nové pravidlá v parkovaní, ktoré začnú na území Košíc platiť od 1. novembra. Mesto považuje za jednu z najdôležitejších zmien zavedenie bonusovej karty pre obyvateľov s trvalým pobytom v Košiciach. Uvádza to na svojej webovej stránke.



"Ceny parkovania sa v širšom centre mesta nemenili od roku 2009. V súčasnosti už cena neplnila základné úlohy, ktorými sú regulácia dopravy a zvyšovanie komfortu obyvateľov. Nové pravidlá prichádzajú s jasným zvýhodnením pre Košičanov, ktorí majú v našom meste trvalý pobyt," uviedol referent právneho a majetkového oddelenia magistrátu Stanislav Takáč.



Bonusová karta umožní na bežných platených parkoviskách obyvateľom s trvalým pobytom v Košiciach zníženie základnej sadzby parkovacieho lístka o 25 percent. "Pri kumulatívnom využití bonusovej karty a platení prostredníctvom jednej z mobilných alebo webovej mobilnej aplikácie, ktoré ponúkajú 10-percentnú zľavu, tak môžu domáci ušetriť až 35 percent z ceny parkovného," dodal. Bonusovú kartu si možno aktivovať online alebo osobne v kancelárii prvého kontaktu magistrátu.



Obyvatelia môžu využiť aj rezidentskú kartu, vydávaná bude výlučne osobám s trvalým pobytom v byte, ktorý sa nachádza v príslušnej lokalite. Ostatní budú pri dlhodobom parkovaní spadať do kategórie "abonent", kde je vyššia cenová regulácia. "Očakávame, že sa rezidentské lokality vyčistia od vozidiel, ktoré tam parkujú dlhodobo bez toho, aby ich majitelia boli vlastníkmi bytov v danej lokalite. Domácim sa tak vytvorí priestor na pohodlnejšie zaparkovanie," vysvetlil vedúci referátu parkovania, údržby ciest a verejného osvetlenia Tomáš Vrbovský.



V prípade častejšieho parkovania pri niektorých tarifných pásmach môžu motoristi zvážiť zakúpenie si takzvanej pásmovej abonentnej karty.



Jednou zo zmien je aj zlúčenie súčasných desiatich rezidentských lokalít do piatich väčších celkov, pričom časť terajšej centrálnej mestskej zóny je priradená k rezidentskej lokalite B5. Umožniť to má jednoduchšie získanie parkovacej karty terajším nerezidentom. V nových väčších rezidentských lokalitách však s rezidentskou kartou už nebude možné parkovať v susedných rezidentských lokalitách. Doteraz vydané rezidentské karty podľa mesta platia v pôvodne vymedzenom rozsahu.



Motoristi majú i naďalej možnosť zaplatiť v parkovacích automatoch. Časť z nich je určená na platbu hotovosťou, niektoré budú výlučne bezhotovostné. Podľa mesta je najvýhodnejšia úhrada prostredníctvom mobilnej, respektíve webovej aplikácie. Aj naďalej bude možné platiť parkovné prostredníctvom SMS, avšak bez možnosti využitia bonusovej karty a prípadnej zľavy.



Bližšie informácie o blížiacich sa zmenách nájdu motoristi na webovej stránke parking.kosice.sk.