Košice 31. mája (TASR) - Košice majú svoj prvý mestský med. Vytočených viac ako 50 kilogramov je úrodou štyroch včelstiev z úľov umiestnených na zelenej streche magistrátu. Počet včiel symbolicky reprezentuje približne 250.000 Košičanov. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke s tým, že med bude slúžiť aj na reprezentačné účely mesta ako dar pre hostí a oficiálne návštevy.



Keďže včely dokážu opeľovať kvitnúce rastliny do vzdialenosti dva a pol kilometra od úľa, z budovy magistrátu sa dostanú napríklad aj do Borovicového hája či do Myslavy. Ako uviedol primátor Jaroslav Polaček, s mestom uzavrel zmluvu o spolupráci, v ktorej vo vzťahu k mestu vystupuje ako riadne zaregistrovaný včelár. "Med je riadne zaevidovaný a patrí mestu Košice v zmysle zmluvy. Nájom za umiestnenie úľov na streche neplatím, pretože odplatou je práve med, ktorý včely vyprodukujú," vysvetlil.



So starostlivosťou o včelstvá a výrobou medu pomáhal aj včelár Juraj Mikula. "Včely našli v okolí magistrátu dostatok potravy najmä z agátov, líp, púpavy a kvietkov, ktoré pravidelne dosádza Správa mestskej zelene v Košiciach. Navyše, v okolí úľov sa nepoužívajú pesticídy, čo sa rovnako podpíše pod vysokú akosť medu," vysvetlil.



Na zelenej streche magistrátu, ktorá vznikla v rámci revitalizácie budovy, sú úle od polovice apríla. Magistrát tým chce podporiť chov včiel v meste a poukázať na ich dôležitosť pre život.