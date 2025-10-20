< sekcia Regióny
V košickej časti Nad jazerom zavádzajú systém kamier s AI
MČ reaguje projektom aj na počet incidentov, ktorý podľa nej narastá.
Autor TASR
Košice 20. októbra (TASR) - V košickej mestskej časti (MČ) Nad jazerom by v najbližších štyroch rokoch mohlo pribudnúť celkovo 128 inteligentných kamier s technológiou umelej inteligencie (AI). Doposiaľ ich v rámci projektu Jazero pod kamerami nainštalovali desať a vybudovali aj monitorovacie stredisko. Systém má slúžiť najmä ako preventívny nástroj s cieľom zvýšiť bezpečnosť a dohliadať na verejný poriadok. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovala starostka MČ Lenka Kovačevičová.
MČ reaguje projektom aj na počet incidentov, ktorý podľa nej narastá. „Určite to zlepší aj dohľadateľnosť tých, ktorí páchajú priestupky, trestnú činnosť alebo robia veci, ktoré nie sú v súlade s verejným poriadkom,“ uviedla s tým, že pomôcť by to malo napríklad i v prípadoch nelegálneho ukladania odpadu.
Monitoring budú vykonávať zo stanice košickej mestskej polície (MsP) na sídlisku. Doteraz osadené kamery monitorujú napríklad vybrané garážové lokality, kontajnerové stojiská či priestor pri nákupnom centre.
Kovačevičová odhaduje celkové náklady projektu na 330.000 eur. Rozdelený má byť do viacerých etáp, pričom financovanie zabezpečí MČ zo svojho rozpočtu. Do systému sa podľa nej budú môcť zapojiť aj ďalšie MČ. „Naša ambícia je mať do dvoch rokov ďalších 50 kamier,“ dodala starostka, podľa ktorej by kamery mali postupne pribúdať na verejných priestranstvách s vyššou koncentráciou ľudí, na zastávkach MHD a na ďalších miestach. Na výbere lokalít sa môžu podieľať aj obyvatelia.
Spresnila, že inteligentné kamery majú množstvo funkcií vrátane výrazného približovania. Prispôsobené sú aj na zhoršené poveternostné podmienky.
„Systém vie rozpoznávať problémy, na ktoré sa má policajt zameriavať. Toto je hlavná činnosť, ktorá sa očakáva - vedieť na obrazovkách odporúčať miesta, ktoré majú byť bodom záujmu policajta, aby vedel vyhodnotiť, že či si to vyžaduje nejaký policajný zásah, alebo ako pristupovať k problému,“ vysvetlil riaditeľ spoločnosti Antik Telecom Igor Kolla, s ktorou MČ na projekte spolupracuje. Pripomenul, že AI možno nastaviť na vnímanie vybraných javov. Automatické vyhodnocovanie má tiež šetriť čas.
Zavedenie rozsiahleho bezpečnostného monitorovania oceňuje mestská i štátna polícia. „Všetko, čo prispieva k bezpečnosti občanov a týka sa ochrany života, zdravia a majetku, vítam. Aj policajt sa po niekoľkých hodinách unaví, systém bude fungovať nonstop. Vyhodnocovanie a analýzy z neho budeme potrebovať,“ dodal košický krajský policajný riaditeľ Štefan Mulik, podľa ktorého kamerové záznamy pomáhajú pri objasňovaní prípadov.
MČ reaguje projektom aj na počet incidentov, ktorý podľa nej narastá. „Určite to zlepší aj dohľadateľnosť tých, ktorí páchajú priestupky, trestnú činnosť alebo robia veci, ktoré nie sú v súlade s verejným poriadkom,“ uviedla s tým, že pomôcť by to malo napríklad i v prípadoch nelegálneho ukladania odpadu.
Monitoring budú vykonávať zo stanice košickej mestskej polície (MsP) na sídlisku. Doteraz osadené kamery monitorujú napríklad vybrané garážové lokality, kontajnerové stojiská či priestor pri nákupnom centre.
Kovačevičová odhaduje celkové náklady projektu na 330.000 eur. Rozdelený má byť do viacerých etáp, pričom financovanie zabezpečí MČ zo svojho rozpočtu. Do systému sa podľa nej budú môcť zapojiť aj ďalšie MČ. „Naša ambícia je mať do dvoch rokov ďalších 50 kamier,“ dodala starostka, podľa ktorej by kamery mali postupne pribúdať na verejných priestranstvách s vyššou koncentráciou ľudí, na zastávkach MHD a na ďalších miestach. Na výbere lokalít sa môžu podieľať aj obyvatelia.
Spresnila, že inteligentné kamery majú množstvo funkcií vrátane výrazného približovania. Prispôsobené sú aj na zhoršené poveternostné podmienky.
„Systém vie rozpoznávať problémy, na ktoré sa má policajt zameriavať. Toto je hlavná činnosť, ktorá sa očakáva - vedieť na obrazovkách odporúčať miesta, ktoré majú byť bodom záujmu policajta, aby vedel vyhodnotiť, že či si to vyžaduje nejaký policajný zásah, alebo ako pristupovať k problému,“ vysvetlil riaditeľ spoločnosti Antik Telecom Igor Kolla, s ktorou MČ na projekte spolupracuje. Pripomenul, že AI možno nastaviť na vnímanie vybraných javov. Automatické vyhodnocovanie má tiež šetriť čas.
Zavedenie rozsiahleho bezpečnostného monitorovania oceňuje mestská i štátna polícia. „Všetko, čo prispieva k bezpečnosti občanov a týka sa ochrany života, zdravia a majetku, vítam. Aj policajt sa po niekoľkých hodinách unaví, systém bude fungovať nonstop. Vyhodnocovanie a analýzy z neho budeme potrebovať,“ dodal košický krajský policajný riaditeľ Štefan Mulik, podľa ktorého kamerové záznamy pomáhajú pri objasňovaní prípadov.