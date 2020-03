Košické Staré Mesto zatvára plaváreň, múzeum aj materské školy

Košice 10. marca (TASR) – Mestskú krytú plaváreň, šesť materských škôl (MŠ) a Múzeum Vojtecha Löfflera uzatvára od stredy (11. 3.) košická mestská časť (MČ) Staré Mesto, ktorá je ich zriaďovateľom. Ide o preventívne opatrenie na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. TASR o tom za MČ informovala Renáta Némethová.



Plaváreň bude pre športovú verejnosť a kluby zatvorená do 26. marca. "Každoročne plánovanú hygienickú odstávku, ktorú mávame počas veľkonočných sviatkov, uskutočníme v tomto termíne. Dôjde k výmene vody v bazéne, hĺbkovému čisteniu bazénového telesa i priestorov plavárne,“ spresnil riaditeľ Mestskej krytej plavárne Vladimír Hlivák. O súkromných prevádzkach, ktoré fungujú v budove plavárne, rozhodnú ich nájomcovia podľa vlastného uváženia.



Staromestské MŠ budú zatvorené do piatka (13. 3.). Konkrétne ide o MŠ na uliciach Hrnčiarska 1, Jarná 4, Park Angelinum 7, Rumanova 4, Tatranská 23 a Zádielska 4 v Košiciach. "O ďalších krokoch sa rozhodne podľa vývoja situácie v pondelok (16. 3.)," uviedla Némethová.



Múzeum Vojtecha Löfflera na Alžbetinej ulici v Košiciach zostane zatvorené do 22. marca.