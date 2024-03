Košická mestská časť Západ plánuje rekonštrukciu fontány

Košice 11. marca (TASR) - Košická mestská časť (MČ) Západ plánuje revitalizáciu fontány na Luníku I, ktorá neplní svoju funkciu asi 20 rokov. Jej obnova by mala stáť okolo 600.000 eur. Pre TASR to uviedol starosta MČ Marcel Vrchota.



Podľa jeho slov dlhodobo vnímajú potrebu rekonštrukcie tejto fontány, ktorá vznikla v 60. rokoch minulého storočia a je dielom architekta Eugena Kramára. V jej telese je umiestnené dielo sochára Jána Mathého. "Predmetná fontána je nefunkčná dlhšie obdobie. Teleso fontány je značne poškodené a vykazuje viacero porúch. Technológia a technické vybavenie fontány sú zdevastované. Architektonické riešenie revitalizácie rešpektuje pôvodný návrh a koncepciu autorov," uviedol Vrchota.



V rámci revitalizácie zreštaurujú najviac poškodené a degradované časti fontány. Ošetrené bude aj samotné sochárske dielo. Vynovené by tiež malo byť okolie fontány, a to vrátane spevnených plôch a zelene. Pribudnúť by tu mala betónová dlažba, kvety, záhony, trávnik i lavičky či odpadkové koše.



S rekonštrukciou sa má začať po ukončení verejného obstarávania a podpise zmluvy so zhotoviteľom. Práce by mali trvať rok a stáť by mali približne 600.000 eur. "Túto sumu máme vyčlenenú v rozpočte MČ, čo sa nám podarilo dobrým hospodárením ušetriť v minulom období. Stále však pracujeme na získaní externých finančných prostriedkov z výziev rôznych ministerstiev a organizácií, ktoré majú na starosti eurofondy. Každá výzva je iná a od toho sa odvíja výška prípadného spolufinancovania. Ak budeme úspešní, tak to bude suma, ktorú vynaložíme na rekonštrukciu fontány," vysvetlil.



Doposiaľ zrealizovali prípravné práce súvisiace s výskytom chráneného živočícha, ropuchy zelenej, ktorá sa usídlila v telese fontány. V tesnej blízkosti vybudovali zimovisko a v areáli Základnej školy na Považskej ulici pribudol náhradný biotop vo forme umelých mokradí a jazierok. Podľa MČ stáli prípravné práce vrátane obstarania projektovej dokumentácie a vybudovania náhradnej mokrade zhruba 35.000 eur.