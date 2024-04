Košická časť Západ pripravila aj nultý ročník folklórneho festivalu

Košice 29. apríla (TASR) - Program v znamení ľudových tradícií, folklóru a zábavy prinesú do košickej mestskej časti (MČ) Západ v týchto dňoch Dni Terasy, ako aj nultý ročník festivalu Folklórna Terasa. TASR o tom z MČ informoval Ľubomír Ferko.



Dni Terasy odštartujú na najľudnatejšom košickom sídlisku v pondelok o 16.00 h stavaním mája, ktorý v sprievode folkloristov vztýčia pred budovou miestneho úradu na Triede SNP. Na stredu (1. 5. ) je na námestí pred obchodným centrom na Toryskej ulici naplánovaný Prvomájový rodinný deň 2024. "Najmä najmenší návštevníci si určite vychutnajú adrenalínové bungee trampolíny. Ich rodičia zasa ocenia kvalitnú gastrosekciu s remeselnými pivami, langošmi a domácimi klobáskami od maďarského majstra mäsiara," uviedol s tým, že o 18.00 h sa predstaví kapela Pavelčákovci.



Folklórom bude MČ pokračovať aj v nasledujúcich dňoch. To najlepšie z oblasti ľudovej hudby, tancov a zábavy, čo v meste a v širokom okolí je, má od štvrtka do soboty (2. - 4. 5.) priniesť nultý ročník festivalu Folklórna Terasa, ktorého súčasťou budú aj stánky s jedlami a nápojmi. "Ťahákom prvého dňa bude určite predpremiéra programu Folklórneho súboru Železiar k 60. výročiu jeho vzniku. V piatok (3. 5.) sa zasa môžu milovníci folklóru tešiť na hodinový galaprogram súboru Jurošík z Michaloviec. No a sobota bude patriť zábave v podaní ľudového rozprávača Andera z Košíc, ktorý je na scéne už 50 rokov," spresnil Ferko.



Súčasťou Dní Terasy bude okrem iného aj Deň zdravia na Terase či deň otvorených dverí miestneho úradu pre žiakov základných škôl.