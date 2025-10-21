< sekcia Regióny
Košice začínajú s revitalizáciou Katkinho parku
Práce zahŕňajú aj výmenu mobiliáru, doplnenie lavičiek, opravu schodísk, obnovu verejného osvetlenia či výsadbu zelene.
Autor TASR
Košice 21. októbra (TASR) - Košická mestská časť (MČ) Západ v utorok slávnostne začala s revitalizáciou Katkinho parku za viac ako jeden milión eur. Ide o jednu z najväčších investícií MČ v tomto roku. Projekt financovaný prevažne z eurofondov má byť hotový o rok.
„Jedným z ústredných motívov celej revitalizácie Katkinho parku bude to, že do neho opäť privedieme vodu,“ spresnil pre TASR starosta MČ Marcel Vrchota s tým, že tu pribudne fontána, ale aj pitná fontánka či dažďové záhrady. Asfaltové chodníky budú zároveň nahradené priepustnými plochami. Práce zahŕňajú aj výmenu mobiliáru, doplnenie lavičiek, opravu schodísk, obnovu verejného osvetlenia či výsadbu zelene. Vynovené majú byť aj ihriská.
Projekt má stáť vyše 1.014.900 eur, pričom spolufinancovanie MČ je vo výške necelých 82.000 eur. Zameraný je najmä na zvýšenie odolnosti územia v dôsledku zmeny klímy a zvýšenie kvality života v MČ. Po revitalizácii očakáva zvýšenie využívania zelenej zóny pre oddych, športové a voľnočasové aktivity obyvateľov.
Katkin park má rozlohu okolo 11.000 štvorcových metrov.
„Jedným z ústredných motívov celej revitalizácie Katkinho parku bude to, že do neho opäť privedieme vodu,“ spresnil pre TASR starosta MČ Marcel Vrchota s tým, že tu pribudne fontána, ale aj pitná fontánka či dažďové záhrady. Asfaltové chodníky budú zároveň nahradené priepustnými plochami. Práce zahŕňajú aj výmenu mobiliáru, doplnenie lavičiek, opravu schodísk, obnovu verejného osvetlenia či výsadbu zelene. Vynovené majú byť aj ihriská.
Projekt má stáť vyše 1.014.900 eur, pričom spolufinancovanie MČ je vo výške necelých 82.000 eur. Zameraný je najmä na zvýšenie odolnosti územia v dôsledku zmeny klímy a zvýšenie kvality života v MČ. Po revitalizácii očakáva zvýšenie využívania zelenej zóny pre oddych, športové a voľnočasové aktivity obyvateľov.
Katkin park má rozlohu okolo 11.000 štvorcových metrov.