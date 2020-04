Košickí medici propagujú Svetový imunizačný týždeň a tému vakcinácie

Košice 25. apríla (TASR) – Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach propagujú šírením dôležitých informácií na sociálnych sieťach imunizačný týždeň (24. – 30. apríl) a tému vakcinácie. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Jaroslava Oravcová.



"Očkovanie delí verejnosť na dva tábory, má svojich zástancov aj odporcov. Žiaľ, šírenie protiočkovacích myšlienok má v súčasnosti stúpajúcu tendenciu a nedôvera k očkovaniu sa často objavuje aj u mamičiek malých detí, u ktorých má vakcinácia proti vážnym ochoreniam veľký význam. Preto sme sa rozhodli podporiť úsilie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá odmietanie očkovania vlani zaradila medzi desať hlavných problémov verejného zdravotníctva," uviedla študentka štvrtého ročníka všeobecného lekárstva LF UPJŠ v Košiciach Romana Bodnárová.



Študenti v spolupráci s prezidentom Slovenskej spoločnosti infektológov a pracovníkom Kliniky infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach Pavlom Jarčuškom natočili video, v ktorom predstavujú hlavné posolstvá kampane. Video zverejnili na facebookovom profile Spolku medikov mesta Košice.



V nasledujúcich dňoch budú podobným spôsobom zdieľať infografiky so základnými informáciami o očkovaní z overených zdrojov, ktorých témami budú základné informácie o očkovaní, povinné očkovanie na Slovensku a očkovací kalendár, osýpky, očkovanie celosvetovo a mýty a fakty.



Snahou organizátorov Svetového imunizačného týždňa je udržať záujem verejnosti prostredníctvom cielených komunikačných a vzdelávacích aktivít, zvýšiť povedomie o význame očkovania a zvýšiť pokrytie populácie očkovaním.



"Zavedenie povinného očkovania a aplikácia imunizačných programov v posledných štyridsiatich rokoch viedli k významnému zníženiu chorobnosti a úmrtnosti na infekčné ochorenia, proti ktorým bola vyvinutá vakcína. Ide o ochorenia, ako je poliomyelitída, teda detská obrna, záškrt, tetanus, čierny kašeľ, ružienka či osýpky. Zaočkovanosť slovenských detí je síce vysoká, nie však stopercentná, či už kvôli laxnému prístupu osôb z marginalizovaných skupín obyvateľstva alebo kvôli antiočkovacím náladám niektorých rodičov. Vďaka masívnemu očkovaniu v posledných desaťročiach je výskyt mnohých infekčných chorôb veľmi vzácny," povedal Jarčuška s tým, že vakcinácia sa považuje za jeden z najúspešnejších a nákladovo najúčinnejších zdravotných zásahov.



Svetový imunizačný týždeň (World Immunization Week) je organizovaný pod záštitou WHO s cieľom zvýšiť všeobecné povedomie o význame očkovania pre zdravie a životnú pohodu celej populácie a ochranu ľudí všetkých vekových skupín pred vážnymi chorobami.