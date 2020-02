Košice chcú dopravné značenie zabezpečovať cez BPMK

Košice 13. februára (TASR) - Osadzovanie a údržba dopravného značenia ako aj inštalovanie dopravných značiek v Košiciach by po novom mohlo mesto Košice zabezpečovať vo vlastnej réžii prostredníctvo Bytového podniku mesta Košice (BPMK). Primátor Jaroslav Polaček plánuje na najbližšom mestskom zastupiteľstve (MsZ) predložiť návrh na rozšírenie predmetu podnikania v zakladateľskej listine BPMK. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke.



Mesto pripomína, že je správcom komunikácií a okrem iného po odsúhlasení krajským dopravným inšpektorátom zabezpečuje aj osadzovanie, výmenu a opravy dopravného značenia vrátane realizácie nového. Tiež je zodpovedné za jeho udržiavanie s cieľom zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky.



Uvedené služby doteraz pre mesto vykonávali súkromné firmy, priemerné ročné náklady na tieto činnosti predstavovali takmer 250.000 eur. Mesto tvrdí, že po jeho orientačnom porovnaní jednotkových cien vyplynulo, že v Košiciach sú vyššie ako vo väčšine iných miest na Slovensku. Aj to bol podľa riaditeľa magistrátu mesta Marcela Čopa jeden z dôvodov, prečo chcú tieto služby obstarávať s vlastnými kapacitami.



Podľa magistrátu bude na rozšírenie predmetu podnikania bytového podniku stačiť ohlásenie do živnostenského registra. „BPMK v súčasnosti disponuje dostatočnou personálnou kapacitou pre realizáciu uvedenej činnosti, má dlhodobé praktické skúsenosti v oblasti uskutočňovania stavieb a rôznych stavebných prác a má záujem o vykonávanie tejto činnosti pre mesto. Keďže sme jediným spoločníkom BPMK, išlo by to priamym zadaním ako takzvaná zákazka vo vlastnej réžii,“ spresnil Čop.



Podľa Polačeka je táto zmena prvým krokom k tomu, aby mesto nielen ušetrilo, ale aj zlepšilo procesy v starostlivosti o svoje komunikácie.