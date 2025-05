Košice chcú vybudovať spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov

Košice 5. mája (TASR) - Mesto Košice vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk na Spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov Gemerská - Rastislavova ulica. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške necelých 290.000 eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Projekt rieši rekonštrukciu a obnovu existujúcej pešej infraštruktúry v koridore medzi ulicami Alejová a Rastislavova. Cieľom stavebných prác je vytvoriť spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov s celkovou dĺžkou viac ako 557 metrov. Šírka bude premenlivá, a to v rozmedzí od 2,25 do 4,5 metra.



„Stavebné práce zahŕňajú najmä rozšírenie existujúceho chodníka pre potreby vytvorenia spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v úsekoch s nevyhovujúcimi šírkovými parametrami v zmysle platnej legislatívy, vrátane výmeny degradovaného asfaltového krytu v celej šírke existujúcej komunikácie,“ uvádza sa v oznámení s tým, že súčasťou projektu sú aj bezbariérové úpravy, dve rampy a schodiská.



Podľa súťažných podkladov by práce mali trvať sedem mesiacov. Realizácia diela má byť financovaná z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR a vlastných zdrojov mesta.