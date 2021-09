Mesto Košice chce pre DPMK požičať vozidlá od partnerských miest

Košice 23. septembra (TASR) – Mesto Košice hľadá spôsoby, ako vyriešiť výpadok vodičov a strojov v Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK). Uviedol to hovorca magistrátu Vladimír Fabian s tým, že partnerské mestá požiadali o zapožičanie vozidiel. Podľa vedenia DPMK k aktuálnej situácii negatívne prispieva aj zhoršujúca sa situácia okolo pandémie nového koronavírusu.



„Ešte pred niekoľkými týždňami sme sa obrátili na partnerské mestá s požiadavkou na dočasné zapožičanie vozidiel MHD do času, kým dorazia prvé nové autobusy, ktoré máme objednané. V súčasnosti máme na stole tri ponuky, ktoré vyhodnocujeme,“ uviedol.



DPMK tento mesiac informoval, že pre poruchy a nevyhnutné servisné úkony je denne odstavená štvrtina vozového parku. Situácia by sa mala výrazne zlepšiť po dodaní desiatok autobusov, čo sa očakáva zhruba od novembra tohto roka do marca toho budúceho. DPMK aktuálne až do odvolania nevypravuje približne 130 spojov viacerých autobusových liniek, dôvodom je tiež zvyšujúci sa počet práceneschopných vodičov a porúch vozidiel.



„Nerozumieme ale tomu, že doteraz neboli vypísané výberové konania na ďalších šoférov, aby sa ich stavy posilnili. DPMK v porovnaní s minulosťou dostal od mesta o desať miliónov eur ročne viac, peniaze na platy vodičov preto chýbať nemôžu. Magistrát vyzval vedenie podniku, aby urýchlene začali s náborom nových vodičov,“ povedal Fabian.



Podľa generálneho riaditeľa DPMK Vladimíra Padyšáka je v súčasnosti práceneschopných približne 30 z 380 vodičov. „Už začíname cítiť aj tretiu vlnu pandémie, pretože máme reálne karantény našich vodičov,“ povedal pre TASR. Vyjadrenie magistrátu označil za nekompetentné. Reagoval, že ak je vodič práceneschopný, na jeho miesto neprijímajú náhradníka. „Po skončení práceneschopnosti sa vráti do práce späť. Stav je naplnený, ale práceneschopnosť a tretia vlna pandémie nás už zasahuje,“ pripomenul. Nedostatok vodičov je podľa jeho slov celoslovenským problémom, ktorý je však v DPMK podstatne menší ako v niektorých iných mestách. „DPMK má tabuľkové miesta, všetky sú obsadené,“ dodal s tým, že fluktuácia je vysoká.