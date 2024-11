Košice chcú zrevitalizovať okolie Starej jazdiarne

Košice 4. novembra (TASR) - Mesto Košice koncom októbra vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk na revitalizáciu priľahlého okolia Starej jazdiarne prostredníctvom budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota zákazky dosahuje viac ako 1,5 milióna eur.



"Účelom stavby je revitalizácia okolia objektu športovej haly prostredníctvom rekonštrukcie a redukcie existujúcich spevnených plôch v prospech zelených plôch, stromov a vodných prvkov," uvádza sa v súťažných podkladoch. Spolu s novým osvetlením a doplnkovými prvkami drobnej architektúry by tak mal vzniknúť priestor pre využitie širokou verejnosťou.



Mesto už predtým na svojej webovej stránke informovalo, že podalo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z eurofondov na tento projekt, pričom výsledok by mal byť známy na prelome rokov. Avizovalo, že po revitalizácii vznikne nová oddychová zóna a vyrieši sa aj problém s odvádzaním dažďovej vody a vlhkou omietkou. Pribudnúť by tam mali napríklad aj lavičky, stojany na bicykle či prístrešky pre trhovisko.



"V súčasnosti sa na spevnených plochách okolo haly nachádzajú parkovacie miesta z nepriepustných povrchov. Územie okolo športovej haly je dlhodobo nevyužívané. Chátrajú tam spevnené plochy, asfaltové plochy neplnia svoj účel a nie je tam žiadna zeleň. Má to negatívny vplyv nielen na kvalitu života obyvateľov, ale aj na životné prostredie v tejto časti centra mesta," uviedol vedúci strategického oddelenia a zástupca riaditeľa košického magistrátu Richard Dlhý.



Podľa neho je hlavným cieľom projektu zvýšiť ochranu a obnovu tamojšieho prírodného ekosystému pre vytvorenie zdravého životného prostredia, zvýšiť odolnosť voči zmene klímy, kvalitu života obyvateľov, ako aj podporiť udržateľný rozvoj mesta.



Magistrát odhaduje, že v prípade schválenia žiadosti by sa s prácami mohlo začať na budúci rok v júni a verejnosť by vynovený priestor mohla užívať od novembra 2026.