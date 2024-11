Košice chcú zvýšiť poplatok za odpad, daň za ubytovanie i letné terasy

Košice 11. novembra (TASR) - Mesto Košice plánuje od začiatku budúceho roka zvýšiť poplatok za komunálny odpad o 13,8 percenta. Navrhuje tiež zvýšenie miestnej dane za ubytovanie, ako aj dane za užívanie verejného priestranstva. Vyplýva to z materiálov zverejnených na webovej stránke mesta, o ktorých budú poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) rokovať v utorok 19. novembra.



Vedenie mesta navrhuje zvýšiť ročný paušálny poplatok za komunálny odpad z 57 na 65 eur na osobu. Sadzba za množstevný zber v prípade rodinných domov by mala pri vývoze 120-litrovej nádoby raz za týždeň stúpnuť z necelých 270 na 307 eur ročne. V prípade 1100-litrových nádob pre právnické osoby by to malo byť 2814 eur za rok.



Podľa magistrátu by tak bolo dosiahnuté vyrovnané hospodárenie pri nakladaní s komunálnym odpadom v súlade so zákonom o odpadoch. Úpravu poplatku považuje za nevyhnutnú v záujme udržania finančnej stability mesta a schopnosti poskytovať obyvateľom všetky služby súvisiace s komunálnym odpadom na doterajšej úrovni. Tvrdí, že bez zmeny sadzieb by strata v roku 2025 predstavovala takmer tri milióny eur, pričom ide o dôsledok konsolidačného balíčka aj inflácie. "Mesto Košice v nasledujúcom roku nemôže a nebude schopné doplácať na nakladanie s komunálnym odpadom z iných zdrojov rozpočtu," dodáva.



Zároveň navrhuje aj úpravu poskytovaných znížení na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.



Čo sa týka miestnej dane za ubytovanie, navrhuje jej zvýšenie z 2,50 na 3,70 eura na osobu za každé prenocovanie v ubytovacom zariadení. "Návrh na zvýšenie dane za ubytovanie predkladáme z dôvodu získania zdrojov do rozpočtu mesta na účely financovania významných kultúrnych, športových a spoločenských podujatí a projektov, ktoré významnou mierou prispievajú k rozvoju turizmu a návštevnosti mesta Košice," uvádza mesto v materiáloch na zasadnutie MsZ.



Stúpnuť by mala aj daň za užívanie verejného priestranstva za vonkajšie letné sedenia v období od júna do augusta. V centrálnej mestskej zóne by sa mala zvýšiť z 0,60 na 0,90 eura za štvorcový meter (m2) za deň. V ďalších častiach Starého Mesta, ako aj v mestských častiach Západ, Sever, Juh, Nad jazerom, Sídlisko KVP, Dargovských hrdinov a Sídlisko Ťahanovce by to malo byť z 0,40 na 0,60 eura a v ostatných častiach mesta z 0,25 na 0,30 eura za m2 za deň.



O tom, či napokon dôjde k zmenám uvedených sadzieb a v akej miere, rozhodne MsZ.