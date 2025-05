Košice hľadajú zhotoviteľa riešenia havarijného úseku

Košice 6. mája (TASR) - Mesto Košice vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk na riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste. Predpokladaná hodnota zákazky je necelých 747.000 eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



„Hlavným zámerom stavby je rekonštrukcia cesty III/3391 Kavečianska cesta s návrhom jej rozšírenia vzhľadom na nedostačujúce šírkové usporiadanie v smerových oblúkoch, výstavba oporného múra, výmena konštrukčných vrstiev vozovky podľa stupňa ich poškodenia, úprava krajníc, výmena a doplnenie bezpečnostných a vodiacich zariadení, prečistenie a vydláždenie cestných priekop, výstavba priepustu a obnova dopravného značenia,“ uvádza sa v oznámení.



Rekonštrukciou má prejsť úsek dlhý 400 metrov. Práce majú byť podľa súťažných podkladov hotové do 12 mesiacov od účinnosti zmluvy medzi mestom a zhotoviteľom, ktorý vzíde zo súťaže. Financované majú byť hlavne z eurofondov.



Časť Kavečianskej cesty, známa aj ako „esíčko“, je podľa mesta úzka a v nevyhovujúcom stave, čím vznikajú kolízne situácie najmä pri prejazde autobusov. Cesta vedie do mestskej časti Kavečany, kde je aj zoologická záhrada, ktorú ročne navštevuje okolo 250.000 ľudí.