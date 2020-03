Košice majú pre dobrovoľníkov materiál na ušitie 100 000 rúšok

Košice 25. marca (TASR) – Mesto Košice poskytne dobrovoľníkom materiál na výrobu zhruba 100 000 rúšok. Ako uvádza na svojej webovej stránke, podarilo sa mu zabezpečiť nastrihaný polotovar, z ktorého možno túto ochrannú pomôcku ušiť. Podľa magistrátu by to malo pomôcť zmierniť nedostatok rúšok v Košiciach.



Centrála pre výdaj tohto materiálu bude zriadená vo Výmenníku na Štítovej ulici 3. Prvýkrát bude otvorená v stredu od 9:00 do 12:00. K dispozícii bude vždy v pondelok, stredu a piatok.



Mesto pripomína, že do budovy Výmenníka bude môcť vstúpiť vždy len jedna osoba, a to s ochranným rúškom a rukavicami. Takisto sa bude musieť zaviazať, že vyrobené rúška nebude ďalej predávať.



„Ušité rúška bude možné poskytnúť do takzvaných rúškoboxov, ktoré v spolupráci so spoločnosťou Kosit mesto rozmiestni pri všetkých Výmenníkoch na sídliskách a vybraných úradoch mestských častí,“ informuje.



Na verejnosti je od dnes do odvolania zakázané pohybovať sa bez prekrytia nosa a úst. Ide o jedno z opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré prijal ústredný krízový štáb pre pandémiu nového koronavírusu. Ako uvádza ÚVZ, na prekrytie horných dýchacích ciest na verejnosti možno použiť respirátor, rúško, šál či šatku.