Mesto Košice navrhlo EEI 948.000 eur za majetok v parkovacom systéme

Košice 6. februára (TASR) – V spore s parkovacou firmou EEI najnovšie mesto Košice zaslalo spoločnosti ponuku na odkúpenie jej majetku, ktorý je potrebný na prevádzku parkovacieho systému. Ide o sumu zhruba 948.000 eur, čo vychádza zo znaleckého posudku, ktorý si mesto dalo vypracovať. Ponuku zaslal v stredu (5. 2.) listom primátor Košíc Jaroslav Polaček.



"Mesto Košice si je vedomé, že na prevádzkovanie parkovacieho systému potrebujeme vybavenie, ktoré je v súčasnosti majetkom vašej spoločnosti. Preto sme si v minulých mesiacoch dali vypracovať znalecký posudok na parkomaty, kamery, závorové systémy, ostatnú techniku a majetok, ktorý by po vzájomnej dohode prešiel do majetku mesta Košice. Celková suma nášho znaleckého posudku je 948.358,20 eura, čo je aj naša oficiálna ponuka na vzájomné vyrovnanie," napísal Polaček konateľovi EEI Jánovi Fellegimu.



Mesto a súkromná spoločnosť sú stále v súdnom spore. Parkovací systém prevzalo mesto 1. januára 2019 na základe prijatého všeobecne záväzného nariadenia, a to napriek nesúhlasu EEI, ktorá spravovala parkoviská podľa nájomnej zmluvy z roku 2012. Parkovné tak v súčasnosti vyberajú obe strany.



"Súčasný systém výberu parkovného v meste Košice nie je vyhovujúci, my si to uvedomujeme a riešime tento problém. Pre obyvateľov nášho mesta je mätúci a v záujme mesta je, aby sa čo najskôr vyriešil. Mesto Košice má naďalej záujem v plnom rozsahu prevziať výber parkovného do svojej správy," uviedol Polaček.



Podľa posudku mesta je daný hnuteľný majetok EEI v hodnote zhruba 636.660 eur a realizácia prác ohodnotená na približne 311.700 eur. Primátor zároveň pripomína, že prípadnú dohodu musia odsúhlasiť poslanci mestského zastupiteľstva, až následne môže dôjsť k vzájomnému vyrovnaniu. Mesto teraz čaká na reakciu a prípadný protinávrh.



"Toto je suma, za ktorou si dokážem stáť, ktorú dokážem obhájiť, lebo je to majetok, ktorý my reálne potrebujeme, ktorý budeme reálne používať. Samozrejme, je tu druhá strana a požiadal som ich, aby, ak s tým nesúhlasia, reálne povedali, ako to vidia oni," uviedol Polaček vo štvrtok novinárom. Opätovne pritom odmietol, že by mesto platilo EEI nejaké odškodné za ušlý zisk, o ktorom súkromná firma hovorí.



Primátor tiež odmietol, že by s konateľom spoločnosti rokoval tajne či nedostatočne transparentne. Mestská poslankyňa Zuzana Slivenská primátorovi vyčíta, že s obsahom rokovaní doposiaľ neoboznámil poslancov ani členov príslušnej dočasnej komisie. "Mám mandát, aby som rokoval ako štatutár so štatutárom tejto spoločnosti. Každopádne, mám v pláne informovať mestské zastupiteľstvo o týchto rokovaniach," povedal Polaček pre TASR.



Podľa Slivenskej, odkedy primátor prevzal na seba kompetencie vyjednávať s firmou, dočasná komisia pre usporiadanie vzťahov medzi mestom a EEI nemá o postupe rokovaní informácie. "Z uvedeného dôvodu na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva 20. februára je zámer komisiu zrušiť, pretože si nemôže riadne plniť úlohy, na ktoré bola zriadená," informovala o tom poslankyňa a členka komisie.