Návrh na zníženie počtu mestských častí Košíc nebude predložený

Košice 10. apríla (TASR) - Návrh poslaneckého Košického klubu na zníženie počtu mestských častí (MČ) Košíc nebude predložený na najbližšie aprílové rokovanie mestského zastupiteľstva (MsZ). Vyplýva to z informácií, ktoré po zasadnutí mestskej rady zverejnilo mesto na svojej webovej stránke. Tvrdí, že návrh nespĺňa legislatívne požiadavky a chýba mu analýza. Klub to považuje za obštrukciu. Jeho člen Dominik Babušík nevylučuje, že sa návrh na zníženie počtu MČ aj tak pokúsia zaradiť do programu rokovania. Ako pre TASR povedal, je to jedna z možností.



„Predstavitelia Košického klubu boli zo strany mesta Košice upozornení, že ich návrh nespĺňa legislatívno-právne náležitosti, pretože v zmysle rokovacieho poriadku musí byť tak zásadný dokument, ktorý by zmenil štatút mesta Košice, predložený desať týždňov pred plánovaným rokovaním MsZ,“ uvádza mesto, podľa ktorého v dôvodovej správe predkladaného návrhu chýba relevantné posúdenia finančných a kompetenčných aspektov zmien.



Podľa Babušíka nie je pravda, že by návrh nespĺňal legislatívne požiadavky. Tvrdí, že vedenie mesta je bez ohľadu na svoj názor povinné zaradiť poslanecký návrh na rokovanie MsZ v uvedenej lehote - teda na najbližšie alebo ďalšie rokovanie. Vyjadrenia mesta považuje za účelové s cieľom naťahovať čas. „V tomto funkčnom období nechcú nič meniť. Súčasný model im vyhovuje. O zmene sa pritom hovorí roky,“ pripomenul Babušík, ktorý je zároveň starostom MČ Dargovských hrdinov s tým, že po dlhšom čase tému opäť otvorili v novembri 2023. Návrh klubu hovorí o 12 MČ.



Na najbližšie MsZ by však mal byť zaradený návrh mestského poslanca a starostu MČ Sever Františka Ténaia, ktorý hovorí o zrušení všetkých MČ. Podľa magistrátu predložil komplexnú analýzu ekonomického dosahu navrhovanej zmeny.



Návrh na zmenu zákona o meste Košice tak, aby sa počet MČ znížil na šesť, už predtým avizovali poslanci NR SR Igor Šimko (Hlas-SD) a Andrej Sitkár (Smer-SD), pričom Sitkár je aj mestským poslancom.



Babušík pre TASR potvrdil, že ak nebude schodný návrh Košického klubu, klub je ochotný rokovať s tými, ktorí majú ochotu dosiahnuť zmenu v počte MČ.



Primátor Jaroslav Polaček sa už predtým vyjadril, že model s 22 MČ je neudržateľný, no nové usporiadanie by sa malo uskutočniť na základe dát. Pripomenul, že trojpätinová väčšina poslancov MsZ súhlasila s objednaním si odbornej analýzy, na ktorej vyhotovenie získalo mesto externé zdroje. „Očakávam, že výsledkom odbornej štúdie bude odporúčanie, aké riadenie je pre naše mesto najefektívnejšie a najhospodárnejšie. Rovnako dôležitá je odpoveď na otázku, ako si majú rozdeliť jednotlivé kompetencie a služby pre občana mesto a MČ,“ dodal.