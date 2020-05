Mesto Košice obnoví prevádzku vo všetkých svojich MŠ a ZŠ

Košice 29. mája (TASR) – Mesto Košice obnoví od pondelka (1. 6.) prevádzku vo všetkých materských (MŠ) a základných školách (ZŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pre TASR to povedal hovorca mesta Vladimír Fabian. Mestská hromadná doprava (MHD) bude pokračovať v režime pracovné dni - školské prázdniny.



„Po obnovení prevádzky 65 percent rodičov detí prejavilo záujem o návštevu MŠ. Do ZŠ nastúpi 71,1 percenta žiakov 1. - 5. ročníka,“ spresnil s tým, že počet detí v košických MŠ bol pred prerušením prevádzky škôl 5540. ZŠ navštevuje spolu 7791 žiakov 1. až 4. ročníka a 1948 žiakov 5. ročníka.



Do ZŠ nastúpia všetci žiaci, ktorých rodičia o to prejavili záujem. Ako pripomenul, na základe rozhodnutia ministra školstva SR je maximálny počet detí v triede MŠ stanovený na 15, čím sú obmedzené možnosti na umiestnenie všetkých detí. „Zamestnanci, ktorí patria do rizikovej skupiny, nie sú povinní vykonávať prácu na pracovisku a z toho dôvodu je obmedzené aj personálne zabezpečenie v MŠ,“ povedal Fabian. Aktuálne podmienky mesta podľa neho umožňujú umiestnenie detí zamestnancov v prvej línii a rodičov, ktorí sú zamestnaní.



Ako TASR informovala hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice Vladimíra Petrušová, MHD v Košiciach od pondelka pokračuje v aktuálne platnom režime premávky bez akýchkoľvek ďalších obmedzení a bez akéhokoľvek navyšovania spojov. „Aj napriek otvoreniu škôl sa nebudú vykonávať žiadne školské spoje a ani objednávky pre školy,“ dodala.



Od 1. júna sa opäť otvoria ZŠ, do ktorých sa môžu vrátiť žiaci prvého až piateho ročníka, účasť v nich bude dobrovoľná. Za prísnych hygienických a ochranných opatrení sa môžu otvoriť aj MŠ. Školy a školské zariadenia sú z dôvodu šírenia nového koronavírusu zatvorené od marca. Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách sa vzdelávanie realizuje dištančnou formou.