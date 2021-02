Košice plánujú opravu viacerých mostov

Košice 22. februára (TASR) – Mesto Košice plánuje v tomto roku opravu viacerých mostov. Na jar sa má začať s prácami na moste nad Mlynským náhonom na Hlinkovej ulici. Zároveň chce opravovať aj most nad Hornádom. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Mesto vlani vyhodnotilo verejné obstarávanie na rekonštrukciu mosta nad Mlynským náhonom. „Spomedzi štyroch záujemcov uspela spoločnosť Dopravné staviteľstvo Bardejov s cenou 506.724 eur. Vysúťažená suma je o 12 percent nižšia, než bola predpokladaná hodnota tejto zákazky,“ uvádza s tým, že firma počas rekonštrukcie zrealizuje aj preložku verejného osvetlenia či ukotvenie trolejového vedenia. Obmedzenia dopravy majú trvať zhruba pol roka.



Magistrát má tiež spracovanú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu neďalekého mosta cez Hornád. V najbližšej dobe plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na jej zhotoviteľa. „Zámerom je spoločne realizovať opravu oboch mostov na Hlinkovej ulici, a to nad Mlynským náhonom i nad Hornádom. Po tejto oprave by najneskôr do dvoch rokov mala prísť na rad aj kompletná rekonštrukcia mosta na Hlinkovej ulici ponad železničnú trať,“ uvádza mesto.



Pripomína, že na Hlinkovej ulici sú štyri mosty, pričom ide o jednu z najvyťaženejších dopravných tepien v Košiciach. Denne po nej prejde viac ako 31.000 osobných a nákladných áut - vrátane viac ako 500 prejazdov autobusov mestskej hromadnej dopravy.



Mesto chystá verejné súťaže aj na projektové dokumentácie ďalších mostov. Podľa primátora Jaroslava Polačeka sa investičný dlh na ich opravách, spolu s chodníkmi a cestami v meste, pohybuje v desiatkach miliónov eur. V tejto súvislosti rokuje s rezortom financií SR o využití pôžičky zo štátneho rozpočtu. „Verím, že v roku 2022 zrekonštruujeme aj tretí most cez Hornád a vysúťažíme projektovú dokumentáciu na opravu tamojšieho štvrtého mosta nad Prešovskou ulicou v smere na sídlisko Dargovských hrdinov,“ uviedol primátor.



Na uvedenom sídlisku, známom ako Furča, majú tento rok opravovať most na Triede armádneho generála L. Svobodu pri tzv. Modráku, a to za necelých 657.000 eur.