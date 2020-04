Košice 21. apríla (TASR) – Mesto Košice plánuje pokračovať vo výstavbe cyklochodníkov. V tohtoročnom rozpočte je na stavebné úpravy, respektíve tvorbu projektových dokumentácií na nové cyklochodníky vyčlenený jeden milión eur. Podľa primátora Jaroslava Polačeka sa mesto aj napriek súčasným finančným problémom v súvislosti s koronakrízou bude snažiť investovať do zlepšenia cyklodopravy čo najviac peňazí. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke.



V najbližšom období sa má začať pracovať na jednom z chýbajúcich úsekov v smere z Čermeľa na Alpinku za viac ako 237.000 eur. Stavať sa má od budovy stanice Detskej železnice v Čermeli smerom k Cvičnej skale. Okrem iných prác sa má vybudovať nová cyklistická cestička v celkovej dĺžky 521 metrov. Hotové majú byť do 12 mesiacov od prevzatia staveniska.



Polaček podpísal aj zmluvu s víťazom verejnej súťaže na prípravu projektovej dokumentácie pre výstavbu štvorkilometrového úseku cyklochodníka medzi Cvičnou skalou a Alpinkou za 52.789 eur bez DPH.



V súčasnosti pokračuje v mestskej časti Nad jazerom pri pravom brehu Hornádu výstavba cyklochodníka pre peších a cyklistov od Ladožskej po Rovníkovú ulicu za sumu 70.960 eur. Nový združený cyklochodník by mal byť sprevádzkovaný najneskôr od začiatku mája.



Na všetkých troch uvedených verejných obstarávaniach mesto oproti predpokladaným hodnotám zákaziek ušetrilo celkovo vyše 53.000 eur. Podľa Polačeka je jedným z hlavných cieľov vybudovať v dohľadnej dobe kompletnú cyklotrasu z Čermeľa až na Alpinku. „Tento rok plánujeme realizovať obstarávanie viacerých projektových dokumentácií, ako je zriadenie cyklistických pruhov na súčasnej ceste po Južnej triede tak, že od Hlavnej až po Jantárovú ulicu by sa zmenila organizácia dopravy,“ uviedol.



Mesto pripravuje aj súťaž na projektovú dokumentáciu pre umožnenie obojsmerného vjazdu cyklistom do jednosmerných komunikácií v centre mesta a širšom okolí. Chcú začať aj s obstarávaním stavebných prác pre I. etapu cyklochodníka Trieda SNP - Popradská – Sídlisko KVP. V pláne je aj realizácia cyklistickej cestičky na ulici Jána Pavla II.



„Chystáme aj rekonštrukciu už postavených cyklistických komunikácií, komplexné riešenie križovatiek a priechodov, zmenu kategorizácie pre cyklistov a prispejeme aj na výstavbu 'flowtrailu' Hriešny na Hrešnej,“ dodal s tým, že medzi priority patrí aj dopadová štúdia na realizácie buspruhov a cyklopruhov v meste či rýchlocesty do U. S. Steelu na cestu prvej triedy, aby tam mohla vzniknúť trasa pre cyklistov. Dlhodobejším plánom je tiež predĺženie medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 11 či výstavba cyklotrasy Myslava – Moskovská – Laborecká – Husárska – Floriánska – Šrobárov – Alžbetina.