Košice začnú s prestavbou plavárne na národné olympijské centrum

Košice 27. júla (TASR) - Mesto Košice v krátkom čase začne s rekonštrukciou mestskej krytej plavárne a jej premenou na Národné olympijské centrum plaveckých športov. Potom, ako v stredu (26. 7.) vláda SR schválila štátnu dotáciu na projekt v sume 8,3 milióna eur, to v Košiciach potvrdilo vedenie mesta a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



Vysúťažená cena projektu je 16,68 milióna eur bez DPH. Polovicu z finančných prostriedkov na projekt poskytne z vlastných zdrojov mesto a jeho spoločnosť Tepelné hospodárstvo (TEHO).



"Rekonštrukcia bude trvať 18 mesiacov od dňa odovzdania, čo plánujeme niekedy začiatkom augusta. Po kolaudácii stavby ju chceme postupne pripravovať na prevádzku, čo by mohlo byť niekedy na jar 2025," povedal košický primátor Jaroslav Polaček novinárom.



Minister školstva, vedy, výskumu a športu Daniel Bútora konštatoval, že pri schválení príspevku vládou sa prvýkrát uplatnil postup na základe novely zákona o Fonde na podporu športu. Projekt je podľa neho dobiehaním investičného dlhu v oblasti športovej infraštruktúry národného významu. "Potrebujeme takéto dobre pripravené projekty, myslím, že to bolo vidieť aj na základe toho, ako rýchlo a jednoducho to na vláde prešlo. Som rád, že Košice budú mať naozaj kvalitné a moderné centrum plaveckých športov, vznikne tak prvá 'päťdesiatka' s desiatimi dráhami, ktorá sa stane dejiskom domácich a medzinárodných súťaží vo vodnom póle, plávaní a synchronizovanom plávaní," povedal minister. Podľa rezortu školstva ide aj o dôležitú súčasť na účely telesnej výchovy, ako aj impulz pre trénerov, ktorí pracujú s talentovanou mládežou.



Ekonomický riaditeľ spoločnosti TEHO Košice Štefan Ferencz potvrdil, že rekonštrukcia prinesie rozšírenie doterajšieho osemdráhového 50-metrového bazéna na desaťdráhový, ktorý bude spĺňať kritériá Medzinárodnej plaveckej federácie (FINA). Na Slovensku to bude prvý takýto krytý bazén. "Dôjde ďalej k rekonštrukcii tribúny s počtom miest na sedenie 590, kompletne bude zrekonštruované celé zázemie tak, aby spĺňalo normy na organizáciu medzinárodných podujatí, bude napríklad vytvorený aj priestor pre médiá. Zároveň zrekonštruujeme a do nových priestorov premiestnime fitnes a wellness, ktoré budú mať spolu viac ako 1000 štvorcových metrov a budú prístupné priamo z priestorov bazénov, čo dnes nie sú," priblížil projekt. Dôležitým bude zároveň zlepšenie parametrov objektu pre ekonomickú prevádzku plavárne, ktorá bude slúžiť aj pre verejnosť. Vysúťaženým dodávateľom je spoločnosť Betpres.



Primátor dodal, že prvá fáza modernizácie stála takmer tri milióny eur vrátane odkúpenia plavárne od mestskej časti Staré Mesto a prestrešenia susedného 33-metrového bazéna kúpaliska Červená hviezda.



Na tlačový brífing do mestskej plavárne priviezli Polačeka na vozíku a s dlahou na nohe, keďže v stredu (26. 7.) podvečer utrpel zlomeninu v oblasti päty. Ako opísal, stalo sa mu to pri vykladaní bicyklov z auta, keď si nevšimol jamu, do ktorej nohou nešťastne skočil.