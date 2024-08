Košice podporia športové kluby sumou 360.000 eur

Košice 23. augusta (TASR) - Celkovo 84 športových klubov a združení, ktoré vykonávajú športové aktivity v Košiciach, by malo získať na svoju činnosť od mesta 360.000 eur. Mestská rada v piatok schválila poskytnutie nenávratných dotácií na šport pre rok 2024. "Ak sa so schváleným uznesením stotožnia v závere augusta aj poslanci mestského zastupiteľstva, pošle mesto dotácie športovým klubom a ďalším združeniam začiatkom jesene," informoval košický magistrát.



Oddelenie športu a mládeže magistrátu zverejnilo v polovici júna výzvu pre kluby. Tie mohli do 1. júla podávať svoje žiadosti na dotácie z fondov mládežníckeho športu, športových aktivít a mládežníckeho futbalu. Podľa vedúceho oddelenia Mária Šveca zosúladili požiadavky na prideľovanie dotácií pre jednotlivých žiadateľov so zákonom o športe a ďalšou legislatívou tak, aby boli čo najtransparentnejšie a najobjektívnejšie. Najvyššiu dotáciu vo výške 30.889 eur by mal získať futbalový klub FC Košice.



"Som rád, že si členovia mestskej rady uvedomili dôležitosť podpory športu v našom meste. Aj napriek zložitej finančnej situácii sa nám podarilo nájsť 360.000 eur, ktorými podporíme mládežnícky šport v Košiciach," uviedol primátor Jaroslav Polaček. Poukázal aj na úspešné vystúpenia slovenských športovcov pochádzajúcich z metropoly východu na letných olympijských hrách v Paríži.



Magistrát informoval, že mestská rada rozhodla aj o poskytnutí dotácií pre občianske združenia, ktoré zabezpečujú starostlivosť o nechcené, túlavé a týrané spoločenské zvieratá, ich veterinárne ošetrenie, ako aj ďalšie činnosti smerujúce k adopčnému procesu. Malá farma Košice po schválení poslancami dostane dotáciu vo výške 13.300 eur, Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov 19.200 eur a Srdce pre mačky vo výške 17.500 eur. "Schválili aj viaceré bezodplatné výpožičky telocviční v správe mesta na športové účely alebo pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu pre športové kluby, respektíve základné školy v meste," uviedol magistrát.



Členovia mestskej rady sa venovali aj informačnej správe o príprave a podaní žiadostí o poskytnutie príspevku z eurofondov pre projekt ďalšieho rozvoja Konta Košičana, ktorý pripraví prostredie pre integráciu všetkých mestských služieb. Jeho súčasťou bude digitálny portál, ako aj mobilná aplikácia. Schválili aj rozdelenie finančných prostriedkov vo výške 116.000 eur pre úspešných žiadateľov v rámci grantovej podpory mesta pre oblasť kultúry a kreatívnych odvetví na tento rok.